A főpolgármester Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Főtáv vezérigazgatói posztjára kiírt pályázat lezárult, és 2020. január 1-jétől Mártha Imre kerül az élére. Az új vezérigazgatótól a távfűtési rendszerek hatékonyabb működtetését és a távhőrendszerbe jutó hőtermelés hatékonyságának javítását várja Karácsony Gergely, valamint azt, hogy a cég felkészüljön a klímabarát működésre. Az új vezető fontos feladata még a társaság átvilágítása, szerződés-állományának az átláthatóság szempontjainak való megfeleltetése.

"Imre közgazdász diplomáját a University of Cambridge-en szerezte meg. Fiatal kora ellenére is tapasztalt menedzser, szakmai pályafutása a közmű iparágakhoz kötődik. Angliában földgáz és villamosenergia kereskedelemben dolgozott. Az első Orbán kormány idején, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Energetikai és Infrastruktúra Igazgatósága vezetőjévé nevezték ki, ezt követően igazgatósági tag lett a Magyar Villamos Művek Zrt.-ben. Az MVM-nél több mint nyolc éven keresztül, négy kormány alatt töltött be csúcsvezetői pozíciókat, utoljára évekig az MVM Csoport vezérigazgatói posztját. 2011-től visszatért a magánszektorba és az ELMIB energetikai vállalatcsoport vezérigazgatója lett. Ezt követően mintegy hat éven át az Invitel Távközlési Csoportot vezette, operatív főigazgatóként. Az Invitel sikeres értékesítését követően, független szakértőként a távközlési szektorban dolgozott tovább" - mutatta be a közösségi oldalon Mártha Imrét a főpolgármester.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila