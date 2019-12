A legtöbb helyen ingyenesen lehet parkolni Budapesten - a nap hírei

Bruttó félmillió forintos juttatást kapnak a fegyveres testületek hivatásos állományának tagjai - jelentette be a belügyminiszter. Pintér Sándor hangsúlyozta: a kormány erre 49 milliárd forintot csoportosított át a központi költségvetésből. Hozzátette: a kormányfő további juttatási formák kidolgozását is feladatul adta a nemzetbiztonsági kabinetnek, amely egyebek között azt javasolja, hogy 2020-tól 3 évente 6 havi illetményt kapjanak a hivatásos állományban lévők. Szólt arról is, hogy az új juttatások mellett változatlan marad a szabadság és túlmunka megváltására vonatkozó szabályozás.

Már csaknem 100 ezer család igényelte a júliusban indult Családvédelmi Akcióterv valamelyik támogatását. Az intézkedések közül a babaváró kölcsön és a nagycsaládosok autóvásárlási programja a legnépszerűbb. A babaváró hitelt mintegy 60 ezer házaspár igényelte, 46 ezren már szerződést is kötöttek. A 7 üléses autókra igénybe vehető támogatást 23 ezer nagycsaládos kérte, eddig csaknem 8 milliárd forintot folyósított az állam. Január 1-jén életbe lép a nagyszülői GYED és a legalább négygyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége.

Az év végéhez közeledve 98 és fél százalék a belföldi gáztározók töltöttsége, külföldről a kereskedelmi megállapodásoknak megfelelően érkezik a földgáz Magyarországra - közölte az energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár. Kaderják Péter értékelése szerint biztosított a földgázellátás a téli hónapokra, a lakosság és a közfeladatok ellátásához szükséges mennyiség egyaránt rendelkezésre áll.

Járműbeszerzési támogatásról kötött szerződést a MÁV-Start az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Ennek értelmében a vasúttársaság újabb 21 motorvonatot rendelhet 106 milliárd forint állami forrásból. Az új szerelvények Budapest és Újszász-Szolnok, Székesfehérvár, illetve Győr-Hegyeshalom között közlekednek majd.

Átlépte a ferihegyi terminál kapuját a repülőtér idei 16 milliomodik utasa. Négy nappal az év vége előtt ért el újabb rekord utas számot a budapesti repülőtér. Az idén 16 százalékkal bővült az elérhető városok száma, már csaknem 200 úticél közelíthető meg a magyar fővárosból. Csak ebben az évben 33 új járat indult el és már 2020-ra is 16 további járatot jelentettek be a Budapest Airport partner légitársaságai.

Telt házra számítanak a szállodák szilveszterkor. Csak a fővárosban több tízezer turista tölti az év utolsó napjait. Sokan már a kijelentkezéskor lefoglalják a jövő évi szilveszteri pihenést, így az ünnep előtt alig lehet szabad szobát találni. Hozzátette: szinte teljes teltház volt karácsonykor is Budapesten és a vidéki nagyvárosok szállodáiban is.

A legtöbb helyen ingyenesen lehet parkolni Budapesten január másodikáig. Ugyanakkor az ünnepi időszakban is fizetős lesz a parkolás a Várban, a Citadella alatt, a Flórián üzletközpont mellett, a Margitsziget északi részén, valamint a 8. kerületi Rákóczi tér alatti mélygarázsban. A díjmentesség nem vonatkozik az őrzött és fizetős P+R parkolókra sem.

Január 11-éig használhatók a 2019-es naptári évre megváltott éves bérletek – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A társaság elegendő időt akar adni ügyfeleinek a 2020-as éves bérletek megvásárlására. A hosszabbítás kiterjed a tanuló és nyugdíjas, illetve a MOL-BUBI bérletekre is, ugyanakkor nem érinti a havi és negyedéves vagy más rövidebb érvényességű bérleteket.

9 ország 193 versenyzőpárosa nevezett a vasárnapig tartó Szilveszter-ralira, amelyet 21. alkalommal rendeznek meg a Hungaroringen és környékén. A rali történetében most először fordul elő, hogy egy aktuális vb-győztes, valamint a friss magyar bajnok is rajthoz áll. Az idei Szilveszter-rali versenytávja 53 kilométer, szombaton kettő, vasárnap pedig hat gyorsasági szakaszt rendeznek.

Mindenki csak legális helyen szerezze be a szilveszteri pirotechnikai eszközöket - erre figyelmeztetnek az illetékes hatóságok. A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentők közös sajtótájékoztatóján elhangzott: a feketén árult termékek súlyos baleseteket okozhatnak. A 3-as kategóriájú tűzijátékokat csak december 28-a és 31-e között lehet megvásárolni, használni pedig csakszilveszter éjszaka.

Koszovóban egyre bizonytalanabb a kormányalakítás. A parlament csütörtöki alakuló ülésén az októberi előrehozott választáson győztes Önrendelkezés jelöltjét választották meg házelnöknek, holott a korábbi megbeszélés szerint a poszt a második helyen végzett Koszovói Demokrata Szövetségnek járt volna. Az alkotmány értelmében az államfő most felkéri a legtöbb mandátumot szerzett párt vezetőjét a kormányalakításra. A megbízott politikusnak 15 napja lesz arra, hogy bemutassa kormányát, és azt a képviselőház el is fogadja.

Oroszország hadrendbe állította az Avangard hiperszonikus rakétarendszert. Ez egy irányítható szárnyas harci siklóegységgel felszerelt interkontinentális rakéta. A szárnyas blokkot egy orosz gépipari tudományos és termelési egyesülés fejlesztette ki. A leírás szerint az Avangard siklóblokkja óránként több mint 24.500 kilométerrel képes repülni.

Megkezdődött az első közös iráni-orosz-kínai haditengerészeti gyakorlat az Indiai-óceán északi részén. Megfigyelők szerint a háromoldalú hadgyakorlat válasz a Washington által tervezett, a perzsa-öbölbeli hajózás védelmét célzó haditengerészeti misszióra, valamint a közelmúltbeli amerikai-szaúd-arábiai közös hadgyakorlatra, amelyen Kína is részt vett.

Elküldte tiltakozó levelét a nemzetközi ügynökséghez az Orosz Doppingellenes Ügynökség. A WADA december 9-én tiltotta el 4 évre Oroszországot az olimpiai és világbajnoki részvételtől, valamint a jelentősebb nemzetközi versenyek rendezésétől, mivel bizonyítottnak látta, hogy manipulálták az Orosz Doppingellenes Ügynökség moszkvai laboratóriumának eredményeit.

Chilében feltehetően gyújtogatás okozta a szerdai valparaísói tűzvészt. A lángok mintegy 250 házat pusztítottak el. Sebastián Pinera elnök helyszínre látogatva felállíttatott egy rendkívüli bizottságot az oltás befejezésére és a károk felszámolására.

Mérsékelt erejű földrengés volt Iránban, a busehri atomreaktor közelében. A Richter-skálán 5,1-es erősségű rengés fészke az atomerőműtől 45 kilométerre keletre, 38 kilométeres mélységben volt. Nagy károkról és sérülésekről nem érkezett jelentés.