Vecsei Miklós: amit szeretettel nem lehet intézni, azt nem érdemes elintézni

"Az integráció nem tud működni a többségi társadalom elfogadása nélkül. Lehet, hogy sokan megharagszanak rám ezért, de nincs más megoldás, azt kell mondanom: először nekünk kell megváltoznunk" - hangsúlyozta Vecsei Miklós a lapnak.

Úgy vélekedett, mára sokan elvesztették a hitüket abban, hogy az ország képes rendszerszintű megoldást találni a bajokra. Lényeges, hogy őszintén beszéljünk a problémákról, de ne erősítsük az előítéleteket.

"Optimista vagyok. Bármerre is járok a programunkkal, mindenhol nyitott ajtókat és szíves fogadtatást találok. Legyen az a bankszövetség, állami intézmény, minisztérium, ellenzéki polgármester. Kicsit zavarban is vagyok, de reménykedem, hogy ez hosszú időn át így is marad. Személyes meggyőződésem, hogy

amit szeretettel nem lehet intézni, azt nem érdemes elintézni."

Kifejtette: az előrejelzések szerint 2050-re 8 millió lesz az ország népessége. A munkaképes korú lakosság aránya csökken, a szegény településeken élők létszáma viszont az átlagosnál jobban növekszik. Ha valaki nem képes szeretetből cselekedni, kezdjen el félni, hogy mi fog történni akkor – akár vele, akár a gyerekeivel –, ha bekövetkezik az, amit a mostani prognózisok jeleznek - tette hozzá a miniszterelnöki biztos.

Mint mondta, jó véleménye van a magyar társadalomról, "már harminc éve azt figyelem", hogy

amikor hiteles emberek szólalnak meg a hajléktalanok, a romák, a börtönviseltek érdekében, akkor a társadalom megmozdul és segít.

Kitért arra is, hogy fél évvel ezelőtti kinevezésekor a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság az Emberi Erőforrások Minisztériumától átkerült a Belügyminisztériumhoz, ahol - mint mondta - azért szeret dolgozni, mert minden támogatást megkap a munkájához.

Arra utalva, hogy a rendőrség is a Belügyminisztériumhoz tartozik, azt mondta: az általa vezetett program szigorúan szociális keretek között működik, de függetlenül attól, hogy az irodája melyik épületben található, gyakran van szükségük rendőri segítségre.

Vecsei Miklós kiemelte: a felzárkózás csak akkor működik, ha azok, akik részt vesznek benne, gyorsabban haladnak, mint a többiek. Magas szinten működő védőnői hálózatra, bölcsődékre, Biztos Kezdet Gyerekházakra van szükség.

Azokat a hátrányokat, amelyek az első években kialakulnak, az iskolában már nagyon nehéz, talán az egész életben sem lehet ledolgozni.

Ez az időszak az abszolút prioritás, "erre szövetkeztünk a nagy karitatív szervezetekkel, amelyek velünk együtt jelen lesznek" a felzárkózási programban részt vevő 300 településen - mondta el a miniszterelnöki biztos.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt (MTI)