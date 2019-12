A miniszterelnök szerint Magyarország és Japán érdekelt egymás sikerében - a nap hírei

Magyarország és Japán érdekelt egymás sikerében - jelentette ki a magyar kormányfő Tokióban. Orbán Viktor Abe Sindzo japán miniszterelnökkel egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Japán a legnagyobb ázsiai befektető Magyarországon. Abe Sindzó közölte: Japán tovább szeretné bővíteni gazdasági kapcsolatait részben a korszerű technológiával, magas hozzáadott értékkel rendelkező iparágakban. Az észak-koreai helyzetről megerősítette, hogy együttműködnek az ország teljes nukleáris leszereléséért.

Nem halasztják el az iskolaérettség megállapítására vonatkozó új eljárásrend bevezetését. A szaktárca elutasította az ombudsman kérését, mondván erre már nincs idő, mert az őszi parlamenti ülésszaknak már vége. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa állásfoglalása szerint kérdéses, hogy a rendelkezés bevezetéséhez szükséges feltételek minden érintett szervezetnél fennállnak-e. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma viszont azt hangoztatja, hogy a jogszabály módosítását számtalan egyeztetés előzte meg.

Új CT-készüléket kapott az Országos Kardiológiai Központ, a 400 millió forintos eszközt az Egészséges Budapest Program keretéből finanszírozták. Az átadáson az emberi erőforrások minisztere azt hangsúlyozta, hogy a szívbetegségek átfogó kezelését és diagnosztikáját biztosító intézetet tovább kell fejleszteni. Kásler Miklós beszámolt arról is, hogy a központban hamarosan megkezdi működését egy orvosi képarchiváló rendszer, valamint szintén a közeljövőben egy MR-készüléket is üzembe helyeznek.

Levélben kért tájékoztatást a kultúrafinanszírozás készülő átalakításáról a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető minisztertől. Karácsony Gergely a Facebookon közzétett levelében úgy véli: a birtokába jutott javaslat egyszerre sérti a művészi és az önkormányzati autonómiát azzal, hogy a művészi szabadságot kiszolgáltatja a politikai kinevezetteknek. A főpolgármester egyebek mellett azt kérdezi Gulyás Gergelytől, igaz-e, hogy miniszteri egyetértési jogot vezetnének be az állam által is finanszírozott színházigazgatók kinevezéséhez. Korábban az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt írta: a hamarosan az Országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat célja, hogy tiszta működési modellt teremtsen a kultúrában.

Támogatja Senyei György Barna kinevezését az Országos Bírósági Hivatal elnöki posztjára a parlament igazságügyi bizottsága. Senyei György Barna meghallgatásán hangsúlyozta: a bírói képzésben és előmenetelben nagyobb hangsúlyt adna az ítélkezési tapasztalatnak, és a gyakorlat jelentőségét is helyreállítaná. Az OBH és az Országos Bírói Tanács viszonyáról szólva elmondta, elsődleges célja a feszültség megszüntetése, hiszen a két intézmény nem ellenfele egymásnak.

Tíz kategóriában vehették át a Prima Primissima Díjakat a Müpában megtartott gálaesten. Magyar építészet és építőművészet kategóriában Bachman Gábor; magyar tudomány kategóriában Ádám Veronika orvos,; magyar sajtó kategóriában Exterde Tibor az InfoRádió szerkesztő-műsorvezetője; magyar képzőművészet kategóriában Bak Imre festőművész; magyar oktatás és köznevelés kategóriában Neuwirth Anna Mária néptáncpedagógus vehette át az elismerést. Magyar sport kategóriában Kotsis Attiláné Kincsesy Gabriella röplabda mesteredző; magyar irodalom kategóriában Ferdinandy György, közművelődés kategóriában Balogh Kálmán cimbalomművész; magyar zeneművészet kategóriában Dés László; magyar színház- és filmművészet kategóriában Tóth Ildikó színművész kapta az egyenként 15 millió forinttal járó díjat. Az Közönségdíjat Keresztes Ilonának, a Kossuth Rádió vezető szerkesztőjének ítélték oda a szavazók.

Összesen 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a Facebookra a magyar Gazdasági Versenyhivatal. Ez az eddigi legnagyobb összegű, fogyasztóvédelmi ügyben kiszabott bírság a hatóság történetében. A hivatal tájékoztatása szerint a GVH megállapította, hogy a dublini székhelyű Facebook Ireland jogsértést követett el, amikor ingyenesként hirdette szolgáltatását nyitóoldalán és súgóközpontjában. A fogyasztóknak ugyan valóban nem kellett díjat fizetniük, de felhasználói aktivitásukkal és adataikkal üzleti hasznot hajtottak a vállalkozásnak és így fizettek a szolgáltatásért.

Tömegével buktak meg a fényfüzérek és más világító karácsonyi díszek a fogyasztóvédelmi vizsgálatokon. Az ellenőrzött típusokból csak minden nyolcadik bizonyult megfelelőnek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye szerint az elmúlt hónapokban csaknem 150 ezer nem biztonságos világító díszt, dekorációs eszközt vontak ki a forgalomból vagy semmisítettek meg a vámhatáron.

Az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta. A középhőmérséklet 12,6 Celsius-fok volt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Mindhárom őszi hónap hőmérséklete országosan magasabban alakult az 1981-2010 közötti átlagnál. A szeptember 1 fokkal, az október majdnem 2-vel, a november viszont 4 fokkal volt melegebb az átlagosnál.

Folytatódott Franciaországban a nyugdíjreform ellen csütörtökön kezdődött közlekedési sztrájk, a szakszervezetek közben újabb tiltakozónapot hirdettek jövő keddre. Az érdekképviseletek szerint a közlekedésben dolgozók a hétvégén is kitartanak. A tömegközlekedésben az előző naphoz hasonlóan pénteken is jelentős fennakadások voltak. Eduard Philippe kormányfő azt mondta: szerdán mutatja be a nyugdíjreform teljes tervezetét.