Megszólalt a MÁV, a Nyugatiban rendszeres lehet a hókáosz

Súlyos fennakadásokat tapasztalhattak az első téli havazás idején a vonattal utazók. Elsősorban a Nyugati pályaudvarra tartó vagy onnan induló járatok maradtak ki, vagy közlekedtek jelentős késéssel. A Budapest–Veresegyház–Vác vonalon 160-180 perces a késés is előfordult a délelőtti órákban.

Biber Anett elmondta, folyamatosan készültek arra, hogy megfelelően kezeljék az első hó érkezését, de

a havazáson túl több probléma is nehezítette a vonatok közlekedését,

ráadásul minden egyes nehézségnek a Nyugati pályaudvar volt a főszereplője.

Hajnalban történt egy vonóvezeték-szakadás, ami önmagában is jelentős probléma lett volna, órákon át nem lehetett emiatt több váltót átállítani. Erre jött a havazás. A Nyugatiban jellemzően nincsenek váltófűtő-berendezések, nem tudják leolvasztani a havat, ezért vagy nem tudják átállítani a váltókat, vagy jóval több időt vesz igénybe. Történt egy baleset a Budapest–Vác–Szob vonalon, ezért két vágányt több órán keresztül nem lehetett használni.

"A Nyugati terhelése nagyon magas, 5-600 szerelvényt kezel egy nap, ami azt jelenti, hogy a reggeli órákban van, hogy pár percenként kell indítani vagy fogadni vonatot. Ha például a váltókat nem tudják elég gyorsan állítani, már nagyon gyorsan jelentős vonattorlódás keletkezik a reggeli órákban" – ismerte el a szóvivő.

A két legforgalmasabb vasútvonal (a Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Vác–Szob) a Nyugatiba fut be, a legtöbb vonatot a Nyugati fogadja és indítja, és a legelavultabb váltórendszere is a Nyugati pályaudvarnak van. Az utóbbi felújítása százmilliárdos nagyságrendbe kerülne – tájékoztatott Biber Anett. Hozzátette, a torlódások újabbakat idéznek elő, mert a késések következtében nem érkeznek be azok a járművek, amelyeknek vissza kellene fordulniuk. Ugyanaz vonatkozik a személyzetre is: azon a vonaton vesztegelnek a vasutasok, amely a végállomásra tart, de közben már a visszafelé induló vonaton kellene szolgálatot teljesíteniük.

"Folyamatosan, a lehetőségek határáig szolgálatban vannak a munkatársak, de ennek is vannak korlátai" – mondta a MÁV Csoport szóvivője, és figyelmeztetett, hogy mivel jelenleg nem zajlik korszerűsítés, így

"ugyanaz az infrastruktúra fog rendelkezésre állni" az idei télen a Nyugatiban és környékén,

de továbbra is mindent megtesznek, hogy megfelelően kezeljék a hasonló helyzeteket.

"Nagyon sajnáljuk, hogy a mai napon több időt vett igénybe, hogy a vonatokkal megérkezzenek, illetve hogy voltak olyan vonatok, amelyek nem közlekedtek. Nagyon fontos a biztonság, és a biztonsági törekvések minden alkalommal felülírják a menetrendi törekvéseket" – mondta Biber Anett.

Megfelelő infrastruktúra és eszköz nélkül, nem tudnak megfelelő üzembiztonsággal dolgozni - jelentette ki a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója korábban az InfoRádió Aréna című műsorában. Homolya Róbert elismerte: a késéseket a rossz állapotú pálya okozza, de szerinte a szerelvények is elalvultak. A vasúttársaság vezetője hangsúlyozta: az államnak döntenie kell: ha versenyképes vasúti szolgáltatást akar, akkor abba invesztálnia kell.

Helyzetkép 15.30-kor A MÁV közleménye szerint sokat javult a vasúti közlekedés a délutáni órákra, a reggeli helyzethez képest. A budapesti pályaudvarokon és a vasútvonalakon kitakarították a váltókat az aláhullott és ráfagyott hótól, a peronokat is megtisztították, ami az utasbiztonság érdekében fontos. Két budapesti elővárosi vonal kivételével a vonatok menetrendszerűen közlekednek a délutáni csúcsforgalomban. A váci vonalon a napközbeni vasúti átjárós baleset, illetve a Nyugati pályaudvari nehézkes váltóállítás okozott jelentős, több órás késéseket minden vonatnál. A délutáni órákra ott is javult helyzet, a Nyugati pályaudvarról induló és oda érkező vonatok 40-70 perces késésekkel közlekednek. Az érintett vonalak: Budapest–Vác–Szob, Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác, Budapest–Esztergom, Budapest–Lajosmizse, Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony, Budapest–Szeged.

A Budapest–Vác–Szob vonalon a Nyugati pályaudvarról félóránként indulnak minden állomáson és megállóhelyen megálló személyvonatok, visszafelé Vácról ugyanez a menetrend érvényes. A szobi utasoknak mindként irányban a váci állomáson át kell szállniuk.

A Budapest–Cegléd vonalon a monori személyvonatok a mai napon kimaradnak a menetrendből. A zónázó vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak Budapest és Cegléd között. Amennyiben lehetőség lesz rá, ezen felül is közlekedtet a MÁV-START vonatokat, a hazautazás megkönnyítése érdekében. Két vonalszakaszon, Bakonyszentlászló és Zirc, illetve Szentgál és Városlőd-Kislőd között a vasúti pályára dőlt fa miatt szünetelt a vonatközlekedés.

Nyitókép: MTI/Bugány János