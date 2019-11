Ontja a kincseket egy magyarországi település

Szőregen nem ritkaság, hogy egy-egy családi ház alapjának kiásása előtt is régészek dolgoznak a telken. A városrész belterületének jó része ugyanis kiemelten védett régészeti lelőhely. Minden nagyobb földmunka előtt, ami a lelőhelyet érinti, fel kell tárni az adott területet. Egy ilyen ásatás zárult le november közepén, ahol – a Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának Facebook-oldalán olvasható tájékoztatás szerint – „a késő bronzkori és Árpád-kori telepjelenségek mellett egy melléklet nélküli, őskori sírt is sikerült feltárni.” Az ásatást Varga Sándor, a múzeum régésze vezette.

A sír és pontos mása (Facebook/MFM Régészeti Osztály)

Bár ilyenkor csak az adott beruházás munkaterületén kutathatnak a szakemberek, sokszor találnak értékes leleteket. Most például egy idol is előkerült a késő bronzkori településrészlettel – hasonlónak örülhettek a régészek 2017-ben is, egy Szerb utcai ásatáson. Az „új” idol – még nem tudni, milyen nemű embert ábrázol – feje sem maradt meg, valamilyen szerves anyagból készülhetett - írta a delmagyar.hu.

A 2019-ben talált idol, tisztítás előtt (Facebook/MFM Régészeti Osztály)

A 2017-ben talált idol, tisztítás után. A bekarcolások a ruházatot és díszítéseit jelzik (Facebook/MFM Régészeti Osztály)

Sokáig azt hitték, ezek az idolok kizárólag istennőszobrok, de már a neolitikumból is ismerünk férfi és hermafrodita figurákat is. A mostani lelethez hasonló bronzkori idolt is találtak, olyat, amiről a viselete alapján gyanítják, hogy férfit ábrázolhatott – tudta meg a lap B. Molnár Csillától és Löffler Zsuzsannát, a Móra Ferenc Múzeum régészeitől.

Nagyon valószínű, hogy ezek a szobrok a termékenységgel függhettek össze, de mivel írásos források abból a korból nem állnak rendelkezésre, ezt biztosan soha nem fogjuk megtudni.

Nyitókép: Facebook/MFM Régészeti Osztály