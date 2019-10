Itt a menetrend az üzletek ünnepi nyitvatartásáról

Minden olyan napon, amikor a Munka törvénykönyve (Mtv.) rendelkezése szerint alkalmazott nem foglalkoztatható a boltban, (és más munkahelyeken sem, bizonyos kivételektől eltekintve), akkor az üzleteknek kötelező zárva tartaniuk, így lesz ez november 1-jén is – ismertette az InfoRádióban Vámos György. Vannak természetesen kivételek, mint a benzinkutak, a virágboltok, az édességboltok, valamint a busz- és vasútpályaudvarokon található üzletek, amelyek nyitva lehetnek munkaszüneti napokon úgy, hogy az alkalmazott is ott áll a pult mögött, tette hozzá az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Ugyanakkor azok a kisboltok, ahol a vállalkozó maga áll a pult mögött, mint például egyéni vállalkozó, vagy betéti társaság bel- vagy kültagja, az nyitva lehet, hiszen rá nem vonatkozik az Mtv. Vagyis a munkaszüneti napokon az üzletek zárva-nyitva tartását a Munka törvénykönyvén keresztül szabályozzák.

Az előttünk álló hosszú hétvége:

november 1. péntek, mindenszentek, ez munkaszüneti nap,

november 2. szombat, halottak napja,

november 3. vasárnap.

Ez azt jelenti, hogy csak pénteken lesznek zárva az üzletek a másik két napon a szokásos szombati és vasárnapi nyitvatartás szerint működnek.

Az üzletek nyitvatartási idejét egy-egy napon nem korlátozza a jogszabály,

egy kivétel van: december 24-e,

ekkor az üzletek, függetlenül attól, hogy milyen típusúak, az említett kivételektől eltekintve, 14 órakor kötelesek bezárni.

A főtitkár megfogalmazása szerint a vásárlók természetesen tisztában vannak azzal, hogy ilyenkor az üzletek zárva tartanak, nem véletlen, hogy a megelőző napokon hosszabbak a sorok, miután mindenki igyekszik az érintett napra bevásárolni, ahogyan ismertek azok a kisboltok is, nincsen statisztika ezekről, amelyek non-stop jelleggel, a munkaszüneti napokon is nyitva vannak. Ezek forgalma némileg meg is szokott ilyenkor ugrani – jegyezte meg a szakember –, miután megesik, hogy valamit nem sikerül időben beszerezni, vagy épp akkor fogy el otthon.

Vámos György végezetül megjegyezte, természetesen a munkaszüneti napokon a szórakozóhelyek, vendéglátóhelyek nyitva tartanak, rájuk semmiféle korlátozás nem vonatkozik.

Nyitókép: Kovács Attila