Magyar alelnököt választott az Európai Parlament kulturális és oktatásügyi bizottsága

Az Európai Parlament szakbizottságai négy magyar képviselőt már alelnökökké választottak július közepén tartott alakuló ülésükön.

Bocskor Andrea: megkaptuk, ami jár nekünk

A képviselő magyar újságíróknak adott nyilatkozatában hangsúlyozta: az alelnöki pozíció járt az Európai Néppártnak (EPP) és járt a Fidesz-KDNP magyar EP-delegációjának.



Mint elmondta, munkája során továbbra is tenni kíván azért, hogy a kisebbségi nyelvek és a kisebbségi kultúra fejlesztése napirenden maradjon az oktatási bizottságban.



Bocskor Andrea arról is beszélt, hogy a szavazást megelőzően nélkülözhetetlen egyeztetésekre volt szükség, ugyanis az EP-s szakbizottság alelnöki pozíciójáról folytatott eljárást politikai síkra terelték, utalva arra, hogy a szavazás kétszer is elhalasztották.



Az uniós parlament előző ötéves ciklusában alelnökként kifejtett munkája azonban bizonyítékul szolgál arra, hogy alkalmas annak betöltésére - tette hozzá Bocskor Andrea.