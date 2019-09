Nem álom, hogy feltárjuk a múltunkat - nagyot robbant a levéltár

A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai évek óta azt tapasztalják: a legtöbben abból a célból keresik fel az intézményt, hogy családtörténetkutatást folytassanak.

"Nem is véletlenül mondom a családtörténet szót, és nem a családfakutatást.

Mindenki az anyakönyvekkel kezdi, de aztán ahogy rákapnak az ízére, egyre több és több dokumentumot fedeznek fel. Magyarországon ez egy nagyon népszerű foglalatosság, többéves szenvedély"

- mondta el az InfoRádióban Kovács Eleonóra főlevéltáros.

Az új projektről szólva annak vezetője elmondta: minimum 3 évre terveznek.

"Az első és legfontosabb a felnőtteknek szóló családtörténeti kurzusok, illetve a felső tagozatos és gimnazista diákoknak szóló leváltár-pedagógiai órák megtartása. Ezek már most ősszel elindulnak, megyénként és az országos levéltárban is. Később pedig más projektelemek is épülnek rájuk: kiadványokat osztunk meg, adatbázis-építéssel is jelentkezünk a legmodernebb csatornák segítségével" - ígérte Kovács Eleonóra.

A kutatóknak azt szokták javasolni, hogy először otthon, a "családi kincsesládikóban" nézzenek körül, mert abból is elég sok mindent meg lehet tudni. Indulásként összegezzék az adatokat, hogy legyen valamilyen kiindulási alap.

A levéltárban aztán érdemes először a mesterségekkel kapcsolatban a céhes anyagokban, valamint például a katonáskodási iratok között szétnézni, a felmenők ugyanis lehettek valamilyen egyesület tagjai, lehetett társadalmi szerepvállalásuk.

"Ha megnézünk egy végrendeletet, abból is nagyon sok információ kiderül, nemcsak a rendelkezőről, hanem az egész rokonságról, az anyagi kultúráról, az életmódról" - tette hozzá a projektvezető.

A levéltár létrehozott egy Facebook-oldalt, ami a Hetedíziglen nevet viseli, itt bárki megtalálhatja az információkat. Minden intézmény más időpontban indítja ősszel a foglalkozásokat, amik általában 5 alkalmasak, de ha valaki nem fér be, újraindulnak, és ismét lehet jelentkezni.

