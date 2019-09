Így készítsük fel a lakást és a kertet az őszi/téli hónapokra

Beköszöntött a szeptember, egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak az éjszakák, a héten pedig megérkezett a lehűlés is.

Vannak teendők, amiket nem árt ilyenkor elintézni, csak néhány példa:

függönyök takarítása, újak beszerzése - ez a fűtési szezonban is fontos, mert a függöny is jól szigetel;

nyári ruhák, nyári ágynemű bedobozolása, téli holmik elővétele - ehhez nem árt beszerezni új tárolódobozokat, akár új ágyneműt, pokrócokat;

a kerti szerszámok rendbe tétele, elpakolása.

Az őszi időszakban megváltoznak a vásárlói igények, a vevők jobban keresik a különféle tárolóeszközöket, dobozokat, speciális tárolózsákokat. Ez nem véletlen: ilyenkor mindenki elpakolja a nyári ruhákat, strandfelszereléseket, sőt, a kerti bútorokat is. Sok ingatlanban ehhez kevés a hely, ezért a vevők a helyspórolós megoldásokat keresik – tudtuk meg a KIKA-tól.

A lakberendezési láncnál elmondták, sokan ilyenkor veszik észre azt is, hogy nincs elég hely a gardróbjukban, ezért új szekrényt vásárolnak. Nem véletlen, hogy az őszi szezon kiemelt termékei a lakástextíliák, különösen a függönyök.

Tippek az okos tároláshoz

Érdemes gyakran átnézni a (ruhás)szekrényeket, újrarendszerezni a dolgokat;

Amit huzamosabb ideje nem használunk, attól érdemes megválni, például jótékony célra felajánlani;

Vásároljunk olyan tárolódobozokat, amiket egymásba lehet pakolni;

Nézzünk szét az eldugott helyeken: az ágy alatt például rengeteg, tárolásra alkalmas hely is lehet;

Vásároljunk olyan tasakokat, amikből porszív segítségével ki tudjuk szívni a levegőt, így akár harmadával kevesebb helyre van szükségünk.

A függöny nem csak a napsugarak ellen véd

A különböző függönyök és rolók, amellett, hogy dekorálják a lakást, fontosak a napfény és ezzel együtt a hő bent (és kint) tartásában is. Noha mutatós, a csipkefüggöny, sajnos nem segít. Érdemes sűrű szövésű, természetes anyagú, világos függönyt választani - válaszolta megkeresésünkre a KIKA.

Jó választás lehet a hőszigetelő roló is, mely a hűvösebb hónapokban sokat segít abban, hogy nem engedi ki a benti meleget. Praktikus lehet a doppel roló is, amely könnyen, akár fúrás-faragás nélkül, bárki által felszerelhető és könnyen kezelhető.

Ha pedig lakástextíliában gondolkozunk, érdemes lehet megnézni azt is, hogy állunk a vastagabb paplanokkal, vagy hogy nem érdemes-e venni új ágyneműhuzatot, lepedőt. És persze egy vastag pléd is jól jöhet a hűvös estékre. A most következő hétvége egyébként jó alkalom lehet beszerezni pár kiegészítőt, mert szeptember 20-tól 22-ig minden termék kedvezőbb áron vásárolható meg a KIKA áruházakban.

A kerti szerszámokat is nézzük át

Ősszel bőven van munka a ház körül, a kertben. Az ősz jó időszak az átültetésre, mivel a rendszeres esőknek köszönhetően a talajnak ilyenkor elégséges a nedvességtartalma. A talaj viszont még meleg a nyári és őszi naptól, így a növényeknek elegendő idejük van arra, hogy új gyökereket fejlesszenek - mondták el az agrárszektor.hu szakértői.

Ősszel nyugodtan ültethetünk új növényeket is: a szeptemberi hetek jelentik az utolsó lehetőséget erre. A rózsák számára például az ősz az ideális ültetési idő, még az első talaj menti fagyok előtt.

Arra is figyeljünk, hogy tároljuk az udvar vagy a kert rendezéséhez szükséges szerszámokat. Érdemes utánaolvasni annak, hogyan tegyük el a metszőollót vagy a gereblyét. Az ollókat, késeket érdemes ilyenkor megfenni, beolajozni, a fűnyírót is tisztítsuk ki alaposan. A tárolásnál ügyeljünk arra, hogy az egyes szerszámok ne deformálódjanak el.

A cikk megjelenését a KIKA támogatta.