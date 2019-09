Elkészült a Liget Projekt kevésbé ismert, ám annál különlegesebb eleme

A komáromi Csillag erőd felújításával – 90 kilométerre Budapesttől – egy olyan fejlesztés jön létre, amely kevésbé ismert eleme a Liget Projektnek, ami nem véletlen, hiszen nem volt körülötte semmilyen vita, miután Komárom egyhangúlag hagyta jóvá ezt a fejlesztést – ismertette Baán László az InfoRádiónak nyilatkozva.

Komáromban a 19. század második felében alakult ki egy komoly erődrendszer, Közép-Európa legnagyobb erődrendszere – emelte ki a miniszteri biztos –, ahol közel kétszázezer katonát állomásoztathattak egyidejűleg, azonban sosem volt háborús cselekmények része.

Az erődrendszer, így a Csillag erőd is az utóbbi évtizedekben rettentő mód lepusztult, ami önmagában még nem magyarázná azt, hogy miért lett a Liget Projekt része – ez a Szépművészeti ma már kevésbé ismert kincsének, a gipszgyűjteményének lett köszönhető – jegyezte meg a főigazgató. A kollekció a 19. és 20. század fordulóján jött létre, a világ több száz szobrászati remekművéről készült élethű gipszmás alkotja, a görög és római szobrászat remekműveitől a reneszánszig bezáróan.

A gipszgyűjtemény 1945-ig volt kiállítva, majd azt követően a Szépművészeti Múzeum különböző raktáraiban kallódtak az elmúlt időszakig. Ezek közül háromszáz, restauráción átesett mű kerül kiállításra a Csillag erőd megújult tereiben, mondta Baán László. Megjegyezte: a korhű módon megújult katonai erődbe most kezdődhet a gipszmásolati gyűjtemény beköltöztetése, a nagyközönség számára pedig jövő tavasztól lesz látható, és bemutatja a szobrászat történetének több évszázadát.

Nem egyszerűen egy szűk értelemben vett kiállítótér lesz,

emelte ki a kormánybiztos, hanem egy nagyon korszerű, családbarát múzeum, előadótérrel, vetítőteremmel, múzeumi bolttal, kávézóval, múzeumpedagógiai foglalkoztatóval. Hétközben diákcsoportok, hétvégén pedig a családi időtöltés helyszíne lehet, valódi, új turisztikai vonzerőt jelentve Komáromnak és térségének.

"Két olyan különleges dolog újult meg, amelyeket évtizedek óta nem láthatott a közönség – összegezte a szakember. – A komáromi erődrendszer egyik jeles tagja, a Csillag erőd, és az a gipszgyűjtemény, amely száz évvel ezelőtt lehetővé tette a Szépművészeti Múzeumba látogatóknak, hogy áttekintsék a szobrászat történetének több évszázadát."

A beruházás hatmilliárd forintba került, miután egy régi, műszakilag és egyéb szempontból is nagyon rossz állapotban lévő épültet kellett felújítani. A munkálatok két éven át tartottak, Baán László különösebb csúszásról nem adott számot, hiszen ez évben várták az épület elkészültét, ami szeptemberre meg is történt, jövő tavasszal pedig – mert legalább fél év a műtárgyak leszállítása, installálása – meg is nyithat a nagyközönség előtt a tárlat.

