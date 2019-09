Gyorsan véget érhet a rendkívüli parlamenti ülés

A házelnök - Országgyűlés honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján a rendkívüli ülés 10 órakor, napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd várhatóan véget is ér, mivel nem áll majd rendelkezésre a napirend elfogadásához szükséges többség.

Az LMP augusztus végén jelentette be, hogy kezdeményezi a parlament rendkívüli ülésének összehívását, amelyen tájékoztatást vár a kormánytól Magyarország klímaügyi vállalásairól. A rendkívüli ülés összehívását az LMP-s képviselők mellett támogatták a Párbeszéd-, a DK-, a Jobbik-frakció tagjai, valamint MSZP-s és független képviselők is.

Az ellenzék a szeptember 23-i ENSZ-klímacsúcs miatt tartaná fontosnak az ülés megtartását, képviselőik szeretnék ugyanis megvitatni a kormány klímacsúccsal kapcsolatos álláspontját, valamint azt, hogy Magyarország milyen kötelezettségeket vállal 2030-ig a klímaváltozás megfékezése és az alkalmazkodási feladatok terén.

A Fidesz-frakció a kezdeményezésre adott reakciójában arra hívta fel a figyelmet, hogy ellenzék tavaly december 12-re is rendkívüli, "halasztást nem tűrő" parlamenti vitanapot kezdeményezett az éghajlatváltozásról, majd képviselőik részt sem vettek rajta. "Ez is bizonyítja, hogy most is csak kampányülésről és hangulatkeltésről van szó" - fogalmazott a kormánypárti képviselőcsoport, amelnyek értékelése szerint az ellenzék csak "botránykeltéssel" foglalkozik.

"Kampány van, az ellenzék kampánycélokból akarja összehívni az Országgyűlést, amivel a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja nem ért egyet" - írta a Fidesz-frakció.

