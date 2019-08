Ijesztő eszközöket vet be a NAV

A NAV tavaly indította el azt az eljárást, amelynek részeként több tucat úgynevezett sokkgránátot, azokhoz tartozó utántöltőt, színes füstjelző gyertyát és villanógránátot vásárolt meg. Az összesen 165 eszközből álló tételért valamivel több mint 1,7 millió forintot fizetett a hivatal. Az efféle gránátokat leginkább bűnelkövetők elfogásakor, behatoláskor, túszmentéskor használják a világ bűnüldöző szervezetei.

A Magyar Nemzet cikke szerint az adóhatóságnak szervezett bűnözői körökkel is fel kell vennie a harcot. A gránátok, az utántöltők, a füstjelző gyertyák a speciális bevetési egység munkáját segítik, az eszközök különösen a veszélyes bűnözők elfogásánál jelenthetnek hatékony megoldást.

A hatóságnál lőfegyvert, hasonló eszközöket a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók használhatnak, a tűzerőre pedig adott esetben szükség is lehet. A hatóság látókörébe nemegyszer kerülnek például olyan cigarettacsempész-bandák, amelyek, ha kell, fegyverrel is megvédenék illegális üzletüket, de a NAV-osok találtak már lőfegyvert adócsalással foglalkozó bűnözőknél is.

Nyitókép: MTI/Vajda János