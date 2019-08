Tarlós István: az ellenzéki kampány destabilizációs kísérlet

A meggyengült ellenzéki pártelitek megélhetési alkuja, biznisze az önkormányzati választási összefogás - jelentette ki Tarlós István, a harmadik ciklusára készülő főpolgármester pénteken az InfoRádióban. Úgy fogalmazott, a választási együttműködés nem az ellenzéki érzelmű emberek összefogása, az előválasztásokon csupán pár százalék volt a részvétel. Hozzátette: az összefogás az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje, Karácsony Gergely vezette Zuglóban bukott meg a leglátványosabban az elmúlt öt évben. A XIV. kerületben megmutatkozott, hogy az "összefogásnak mondott ellenzéki látszategyüttműködés a gyakorlatban (...) mire képes" - mondta.

A főpolgármester az ellenzéki kampányt felforgatásnak, destabilizációs kísérletnek nevezte, ugyanis "állítólagos diktatúra elleni küzdelemről beszélnek". Úgy vélte, ezek az ellenzéki pártok feladták az elveiket és már nincs saját eszmerendszerük.

Tarlós István elmondta azt is, hogy miközben a városról, az önkormányzati teljesítményekről, a reális elképzelésekről, a tervekről, a programokról kellene beszélni, "suta kormánybuktatási szimulációról" van szó, amelynek egyébként semmit értelme nincs, mert az októberi önkormányzati választások után még elméletileg is, bizonyosan a jelenlegi kormány és miniszterelnök lesz a helyén. Ennek az ötletnek a kiagyalója, mögöttes szervezője nem is Karácsony Gergely és stábja, hanem a régi sértett SZDSZ-esek - jegyezte meg.

Tarlós István tervei

Megválasztása esetén a jelenlegi főpolgármester a környezetvédelemre és a hajléktalankérdésre fektetne fokozott hangsúlyt a következő ciklusban. A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje kijelentette, hogy

több pénzt kell kicsikarni a hajléktalanokra és beszélni olyan kérdésekről is az ügyben, amelyekről most nincs szó.

Ilyennek nevezte cselekvőképességüket, egészségi állapotukat, és azt, hogy számukat csak megbecsülni lehet.

Beszélt arról is, hogy a környezetvédelem kérdésének három fő eleme van: a közlekedés, a klímavédelem, zöld infrastruktúra fejlesztése. Fontosnak nevezte egyebek mellett például a város határában levő zöldterületek beépítésének megakadályozását, a barnamezős övezetek zöld rekultivációját zöld övezetekként, mint mondta, erre már elkészült a koncepció is.

Hangsúlyozta azt is, hogy már az előző ciklusban elfogadták a Balázs Mórról elnevezett mobilitási tervet, amely több ezer milliárdnyi fejlesztést tartalmaz. Ebből 700 milliárdnyi már eldöntött projekt.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor