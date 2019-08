Ismét tartogat különlegességeket az augusztus 20-i programsorozat

A rendezvények már vasárnap elkezdődnek. A Várkert Bazárnál a Magyar Ízek Utcája a Kárpát-medence gasztrokultúrájával várja a látogatókat, napközben családi programokkal is készülnek, esténként pedig koncertek lesznek.

Augusztus 20-án, a katonai és állami hagyományoknak megfelelően, reggel zászlófelvonással és 130 katona tisztté avatásával kezdődik a nap, ezen beszédet mond Áder János köztársasági elnök mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter is. Ezt a Magyar Honvédség légi- és vízi bemutatója követi, amelyen a haderő új beszerzésű eszközei is bemutatkoznak.

Napközben a rakparton folytatódnak a rendezvények,

a tűzijáték este 9 órakor kezdődik. Ezzel kapcsolatban jó tudni, hogy a fellövési helyszíneket a tavalyihoz képest délebbre helyezték.

A tűzijátékról (amelyről egy demo-videó is készült), az állami ünnepség programjairól, fellépőiről, a kezdési időpontokról és a helyszínekről az augusztus20.kormany.hu oldalon találhatók részletek és információk.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára elmondta: azt a több mint ezer éve Európa szívében meglévő államot ünneplik augusztus 20-án, amely nemcsak a saját identitását, kultúráját, de Európa kultúráját, határait és identitását is védi.

Nagyszabású légi parádé

Az augusztus 20-i állami ünnepen ismét nagyszabású légi parádét rendeznek Budapesten a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakasz fölött - mondta az InfoRádióban Kilián Nándor, a Magyar Honvédség légierejének dandártábornoka. Idén nem lesz vízi bemutató, kizárólag légi attrakciókat láthat a közönség 50 percben. A Lánchíd és a Margit híd közti Duna-szakasz lesz a helyszín, amelynek a központja a Parlament előtti rész lesz.

A Magyar Honvédség légierejének többféle helikoptere (például AS 350-es, Mi–8-as, Mi–17-es, Mi–24-es), merevszárnyas repülőgépek (Zlin–242-es, Zlin–143-as), és a tervek szerint a budaörsi premier után itt is bemutatják a közönségnek a H145-ös helikoptert, amelyet a közeljövőben fog rendszeresíteni a légierő. Érkezik egy másik típus is Szlovéniából, ez szinte azonos a H225-ös, a honvédségnél szintén később rendszeresítendő helikopterrel.

Kecskemétről érkezik An–26-os szállítógép, jönnek Airbus–319-esek, és Falcon 7X, zárásként pedig a Jas 39-es Gripen-kötelék fog áthúzni a Duna felett, majd a vadászgépek egy látványos ötös kötelékbe rendeződve szállnak tova.

A műsort ejtőernyösök fejezik be azzal, hogy a Dunán felállított pontonhíd-részekre ugranak - zárta a felsorolást Kilián Nándor, a Magyar Honvédség légierejének dandártábornoka.

Időjárás - mi akadályozhatja a bemutató megtartását? Elsősorban a felhőplafon magasságát és a látótávolságot kell figyelembe venni. A helikopterek estében 250-300 méteren lévő felhők esetén még végre tudják hajtani a tervezett manővereket, a merevszárnyas gépeknél ez 1000-1500 méter. A látótávolságot köd csökkentheti, helikoptereknél 2 kilométeres, a merevszárnyas gépeknél 4-5 kilométeres látótávolság kell a bemutatóhoz. Az előrejelzés szerint ilyen körülmények nem várhatók, de ha mégis bekövetkezne valamilyen kedvezőtlen időjárási körülmény, akkor előfordulhat, hogy a bemutató egy részét biztonsági okok miatt nem tartják meg.

Megemlékezés Ópusztaszeren

Katonai bemutatókkal és családi programokkal várja az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a látogatókat augusztus 20-án. Kiss Róbert, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark igazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta: az ünnepség hivatalos része keretében 14 órakor önkéntes tartalékos katonák avatására és eskütételére kerül sor, majd elkezdődik a hivatalos Szent István napi ünnepség. Mindezt az új kenyér megszegésének rituáléja követi.

Családi programként színes honvédelmi bemutatókkal készülnek a Nagyréten, a skanzenjükben kézműves-programokat és bútorfestést szerveznek. Az emlékparkban számos zenei program és koncert is lesz. Augusztus 20-án az emlékparkba és a Feszty-körképhez a belépés ingyenes.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter