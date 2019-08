Augusztus közepére már sehol sem lesz menekvés

A parlagfű pollenkoncentrációja az ország jelentős részén egyelőre alacsony, ugyanakkor az Alföld déli és keleti területén egyre többfelé fordulhat elő tüneteket okozó, közepes színt – figyelmeztetett Szigeti Tamás. A szezon viszont gyengébb lehet a megszokottnál, tette hozzá a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője

A hűvösebb májusnak, valamint a nyár kezdetén tapasztalt melegebb és szárazabb időnek köszönhetően későbbre tolódott a parlagfű pollenszezonja.

Augusztus közepén már az ország bármely területén elérheti a tüneteket okozó szintet,

csúcspontja pedig szeptember elején várható, végül október közepére fokozatosan szűnik meg a parlagfűpollenek jelenléte, ismertette a szakember.

Az érintettek a Nemzeti Népegészségügyi Központ naponta frissülő honlapján tájékozódhatnak az aktuális és várható pollenhelyzetről, és elkészítettek egy úgynevezett pollennaptárt is, ahol szintén az éppen aktuális pollenszennyezettségről kaphatnak további információt az allergiások.

Összesen kétmillió allergiás lehet

Egy-két héttel a tüneteket okozó pollenkoncentráció megjelenése előtt érdemes elkezdeni szedni az allergiagyógyszert, amelyek jellemzően egy hét alatt fejtik ki teljes hatásukat – hívta fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. Azoknak, aki hosszabb ideje allergiásak, azoknál az érzékenységi küszöb már nagyon alacsony, és már néhány szem pollen után is lehetnek tüneteik, amit a környezetszennyeződés nagyon föl tud fokozni, ismertette a szakember. A szennyező részecskék ugyanis a nyálkahártyán gyulladást keltenek, valamint a ráragadnak a pollenre, sőt a pollen felszínét is fel tudják törni, amitől "agresszívebb" hatásúak lesznek a pollenek.

Az új allergiások száma évente 20 ezerre tehető, igaz, ide nem kizárólag a pollenallergiásak tartoznak,

Magyarországon pedig jelenleg a kétmilliót is elérheti azoknak a száma, akiknél időről időre valamilyen tünet jelentkezik, ismertette Nékám Kristóf. Bár nincs "védett korosztály", hatvan év fölött ritkán alakul már ki új allergia, tette hozzá.

Az allergológus arra is rámutatott, hogy az allergia erősségét a földrajzi elhelyezkedés is befolyásolja, 600 méteres magasságnál fölött például a parlagfű már nem nő meg. Ennek köszönhetően Eger és Kecskemét között az allergiások számát tekintve 3-szoros a különbség. E körülmények ismerete egyébként az ellátás szempontjából is lényeges.

Nyitókép: Mohai Balázs