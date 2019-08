Újabb fejlemény az eltűnt őssejtbankos cég ügyében

Nemrég nyílt levelet is közzétettek az egyik magyar "őssejtbank", a CryoSave magyar ügyfelei, mert az elérhetetlenné vált cég szerintük családok ezreit tartja bizonytalanságban. Az InfoRádiónak korábban az egyik érintett elmondta: próbálta felvenni a kapcsolatot az őssejtbank központi, svájci irodájával, ahol azt közölték vele, hogy a magyarországi iroda, amit eddig kapcsolattartásra használtak, határozatlan időre bezárt, de magyarázattal nem szolgált.

A leadott őssejtminták most elvileg egy lengyel cégnél vannak, de erről hivatalos tájékoztatást nem kaptak az ügyfelek - információkat, bizonyosságot szeretnének a minták helyéről és arról, szükség esetén hogyan tudnak hozzáférni. És biztosítékokat azzal kapcsolatban, hogyha megtörténnek a még esedékes befizetések, akkor azok megfelelő helyre kerülnek, megfelelő célra.

Most az Index írta meg, hogy bár a CryoSave központjában hetek óta nincs mozgás, szerdán megjelent egy furgon, amibe költöztetők pakoltak. A portálnak tudósító olvasó fotókat is küldött, és megírta: a rakodók szerint lomtalanítás történik. Csütörtök reggelre a cégtáblákat is leszerelték a székhelyül szolgáló családi ház utcafrontjáról.

A CryoSave maga egyébként nem őssejtbank, csak egy közvetítő, vagyis ügynök, amely az ügyfeleket szerezte, akik őssejtmintákat adnak, azokat pedig egy külföldi cég tárolja. Úgy tudni, a svájci tulajdonos cégének több más országbeli leányvállalata is a magyaréhoz hasonló sorsra jutott.