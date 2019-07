Ijesztően sokan szórakoznak a lelkisegély-szolgálatokkal

A hívások mintegy 60 százaléka inadekvát tartalmú, amibe beletartoznak a téves- illetve néma hívások is, az utóbbi egy évben azonban jelentősen emelkedett a hecc- és zaklató hívóknak a száma is. Ezek az emberek akár napjában 30-40 szer is tárcsázzák a szolgálatot, ezzel ellehetetlenítve a feladatát, hogy fogadja a krízisben vagy konfliktushelyzetben lévők hívását – hívta föl a figyelmet Dudás Erika.

"Sokan szórakoznak, illetve az ügyelők türelmét próbálják ki, hogy meddig feszíthetik a húrt, és ez mindenkinek rossz"

– fogalmazott.

Minden hívást fogadnak, a zaklatókat pedig nem áll módjukban szűrni, mondta az alelnök. Anonim módon segítenek a hívóknak, pontosan azért, hogy azokat a mélyproblémákat is el tudják mondani, amelyeket másoknak nem mondanák el.

A szövetség elnöksége emiatt fontolgatja a jogi lehetőség igénybevételét, hiszen

a hecc- és zaklató hívók az állam közteherviselését rontják,

jegyezte meg Dudás Erika, hozzátéve: azt latolgatják, hogy milyen módon tudják figyelmeztetni, esetleg perelni azokat, akik foglalják a vonalat, esetleg provokatív szándékkal hívják a szolgálatokat.

Nyitókép: Pixabay