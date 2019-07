Újra bevezetik az Országos Onkológiai Intézetben az e-behívásos rendszert

Teljes dezinformáció zajlik az ellenzéki médiában az Országos Onkológiai Intézet állapotaival kapcsolatban - szögezte le az InfoRádióban Polgár Csaba, az intézmény főigazgatója.

Néhány napja számos sajtóorgánum részletesen cikkezett arról, hogy embertelen körülmények között, órákat várakoznak a rákos betegek kemoterápiás kezelésükre, a helyzet pedig mindennapossá vált. Azt írták, azért állnak a betegek idő előtt sorba, hogy biztosan megkapják aznap a kezelést, "ne csússzanak ki az időből". A hírekre először közleményben reagált az intézmény, azt állítván, a rendelés megkezdése előtti várakozás nem a kórház hibája, egy portálnak pedig azt is leszögezte az intézmény, hogy a betegellátás 7.30-kor kezdődik, a várótermeket pedig 7 óra előtt nem fogják kinyitni, a túl korai várakozás kiküszöbölésére pedig e-előjegyzési rendszert vezetnek be.

"Az egyik sajtóorgánum engedély nélkül, rejtett kamerával zaklatta a betegeket, készítette a felvételeket. Az intézmény azon kívül, hogy egy közkórház, egy kulcsfontosságú rendszerelem.

Az intézményben természetesen lehet forgatni, engedély kell hozzá" - mondta Polgár Csaba az InfoRádióban.

A valóságos munkakörülményekről és a betegellátás tényleges helyzetéről tisztázólag azt mondta, 18 kemoterápiás beteg várakozott kedden a lépcsőházban.

"Az intézmény egy nappali szakkórház, éjszaka nem végzünk betegellátást, az nem az intézet felelőssége, hogy a vidékről érkező betegek adott esetben 6-kor odaállnak a zárt ajtó elé"

- fűzte hozzá.

A főigazgató elmondta, naponta több mint 440 beteget kezelnek, e mentén pedig visszautasítja és cáfolja azt, hogy bármely beteg ellátása nem történne meg: "kezelés csak szakmai okból maradhat el, azért, mert nem jutott sor a betegre, nem maradhat el kezelés" - tette hozzá.

Azt nem tagadta, hogy "van egy munkaideje a gyógyszertárnak is, amíg elő tud készíteni készítményeket, 3 óra után már állítanak elő ilyeneket. Épp ezért nem is sorrendben hívjuk be a betegeket, vannak terápiák, amik 1 óra alatt lezajlanak, ezek általában délután kerülnek sorra, és vannak 2-3 órás, infúziós kezelések, ezeket a nap elejére vesszük; ez mindenhol ki is van írva".

Leszögezte,

a sorszám "tájékoztató jellegű dolog, ha mentős, rossz állapotú beteg érkezik, vagy más szakmai esemény történik, a sorrend is megváltozik".

"Abszolút aktuálisnak" nevezte, hogy a hasonló helyzeteket akár épületbővítéssel is elkerüljék. "2006-ban, amikor Kásler Miklós volt a főigazgató, a szocialista kormányok idején ígéret volt egy 24 milliárdos fejlesztésre, de az a kampány után 6 milliárdosra apadt, 2011-es átadással a sebészeti tömb esetében." Most pótolják az építményeket, 10,3 milliárd forintból egy 5500 négyzetméteres mélygarázzsal egynapos diagnosztikai tömb épül. Létesül továbbá egy mellkassebészeti centrum 3 műtővel, valamint 1,6 milliárdért három sugárterápiás készülékre is kiírnak pályázatot.

Azt elismeri, hogy bármilyen fejlesztések történnek is az egészségügyben, a betegelédettségi mutatók jelzései alapján értékelhető minden, amit végeznek, de ezzel együtt is előfordul, hogy a vidéki betegek annak ellenére megjelennek a budai onkológián, hogy a területileg illetékes kórházban elérhetőek a kemoterápiás kezelés feltételei.

Augusztus 1-jétől - mint megerősítette -,

újra e-behívásos rendszerrel, egyenletes időbeosztással próbálkoznak, de a magyar viszonyok között nem lehet elvárni, hogy minden beteg akkorra jöjjön, amikorra hívják.

"Például egy vidéki beteg, akinek 6-ra ér be a vonata, nem fog mondjuk 7.40-re érkezni, vagy aki kocsival jön, lehet, hogy nem ér oda a meghatározott időpontra mondjuk egy dugó miatt."

