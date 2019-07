Tusványos 30: szlovák és szerb mintájú békevágy a románokkal

"Egy a tábor!" Idén ez a mottója, az elmúlt harminc évben pedig ez a legnagyobb eredménye a Tusványosnak - fogalmazott korábban az InfoRádió Aréna című műsorában a rendezvény egyik alapítója, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke.

"Egy lett a nemzet ebben a harminc esztendőben. A legnagyobb vívmánynak a Tusványos részéről én azt tartom, hogy kivette a részét abból, hogy ma a Kárpát medencében a magyarok között a nemzeti összetartozás tudata megerősödött" - fogalmazott a politikus.

A bálványosi szabadegyetem újabb alkalom a román-magyar megbékélésre - mondta az InfoRádióban a helyszínről Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő, a parlament autonómia albizottságának elnöke.

"A Tusványos kísérlet arra, hogy a románok irányába is jelzéseket küldjünk, hogy próbáljuk rendezni közös dolgainkat.

Ahogy ez például a V4-es együttműködés keretei között sikerült szlovák barátainkkal. Vagy említhetjük a magyar-szerb megbékélést is. Ki gondolta volna ezelőtt 15 évvel, hogy Szerbiával ilyen jó kapcsolatokat tudunk kialakítani, ez példa nélküli az Európai Unióban is" - tette hozzá Zsigmond Barna.

Erről a témáról Orbán Viktor miniszterelnök már tavaly is beszélt a rendezvényen.

"Ahelyett, hogy tagadnánk a valóságot, ami nem észszerű magatartás, fogjuk fel ezt a helyzetet erőforrásként, tekintsünk Erdélyre is így. Akarjunk erősödő Székelyföldet, akarjunk erősödő magyarságot, mert ez erőgyarapodást jelent majd Románia számára is! Erre az útra is ráléphetnénk, az ajtó nyitva áll, csak akarat kell hozzá."

A 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor a nulladik napon a Metropol Group, a Magashegyi Underground és a Quimby fellépésével kezdődött meg, de a héten koncertet ad Nagy Feró és a Beatrice, a Magna Cum Laude, Szabó Balázs bandája, a Kiscsillag, az Anna and the Barbies, a Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál és Ákos.

A szervezők 15 ezer embert varnak a székelyföldi Tusnádfürdőre.

