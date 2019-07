Klímagondok: nem ért egyet a Semmelweis Egyetem és a dolgozók

Nem működik a klíma a Semmelweis Egyetem több klinikáján, emiatt gyakran hőségben műtenek az orvosok, és egy alkalmazott a Kútvölgyi klinikai tömbben rosszul is lett – számolt be még szerdán a Magyar Hang. A lap úgy értesült, hogy az intézményben évek óta nem funkcionál megfelelően a hűtőberendezés, és hasonló a helyzet az egyetem több másik klinikáján is, a többi között az 1-es számú Sebészeti, az 1-es és a 2-es számú Szülészeti és Nőgyógyászati, és az Urológiai Klinikán. Annak ellenére, hogy a műtőket több esetben mobilklímával szerelték fel, a levegő cseréje nem biztosított, így

nő a fertőzésveszély

– jegyzik meg.

A Semmelweis Egyetem erre közleményben reagált, amelyet az InfoRádióhoz is eljuttatott. Az intézmény beismerte, hogy a nagy nyári meleg a klinikák klímaberendezéseit is próbára teszi, de zajlik a meglévő eszközök korszerűsítése és új légkondicionáló-berendezéseket beszerezése.

Az intézmény betartja a legszigorúbb munkahelyi előírásokat, az illetékes hatóság pedig rendszeres ellenőrzést tart

– hangsúlyozza a közlemény.

Hozzáteszik, hogy a Kútvölgyi Klinikai Tömbben működő II-es Számú Sebészeti Klinika igazgatója nem értesült hőség miatti rosszullétről, a klinika folyadékhűtőjét az intézmény korábban már megjavíttatta, és folyamatban van a jelenlegi hibák kiküszöbölése.

Ez után a dolgozók cáfolták az intézmény reakcióját. A Magyar Hanghoz eljuttatott név nélküli levél szerint a klímaberendezésekkel kapcsolatos probléma nem új keletű, hanem bizonyos helyeken 3-4, máshol 8-10 éve jelen van. A karbantartásról csak ígéreteket lehet hallani, de enyhülést a műtő hőmérsékletében csak az ősz, vagy egy markáns hidegfront hoz – fogalmaztak.