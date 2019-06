Kormányzati elvárás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel kapcsolatosan, hogy 15-20 percenkénti indulással, körülbelül 20 perces menetidővel el lehessen érni a légikikötőt vasúton Budapest szívéből, ismertette Homolya Róbert, aki szerint ez egy nagyon versenyképes eljutás. "Ha a számokat megnézzük, egészen biztosan jó árazása lenne ennek, és több millió, de

akár tízmillió utas is választaná ezt a bejutási formát a belvárosba"

– jegyezte meg.

Az elnök-vezérigazgató közölte, ezzel kapcsolatban tettek egy olyan javaslatot, hogy Kőbánya-Kispesttől induljon közvetlen vasúti kapcsolat a Keleti pályaudvarra, ahol nincsenek olyan szűk keresztmetszetek, mint a Nyugati pályaudvaron. Utóbbi a legforgalmasabb vasúti pályaudvar, ide érkezik a legtöbb elővárosi járat. Ez összefügg azzal is, hogy a MÁV a Keletit kereskedelmi szinten is hasznosítani kívánja a jövőben, tette hozzá. "A fejünkben most itt, a MÁV-ban az áll, hogy

szeretnénk a Keleti pályaudvart 4-5 éven belül teljesen felújítani,

ennek a módját és lehetőségét keressük. Nyár végére már lesz előzetes megvalósíthatósági tanulmány, és nyilvánvalóan ezt a fajta elgondolást segíthetné, hogyha olyan döntés születne, hogy az a több millió utas ide érkezhetne meg" – fogalmazott Homolya Róbert. "A most hatályos döntés a Nyugatiból induló fővonalról szól, Kőbánya-Kispest kiágazással és monori visszatéréssel. Mi letettünk egy javaslatot, de ezzel még sem tulajdonosi, sem szakminiszteri döntéssel nem rendelkezünk" – tette hozzá.

Az elnök-vezérigazgató kérdésre válaszolva elmondta, műszaki szempontból a legbonyolultabb feladatot az jelentené, hogy mivel Kőbánya-Kispest nagyon forgalmas vasúti csomópont, külön szintű vasúti átvezetést – aluljárót, felüljárót – kellene biztosítaniuk. A munkálatok pedig biztosan megborítanák a menetrendeket és a mostani üzemrendeket.

Homolya Róbert arról is beszélt, hogy a MÁV 4-5 milliárdot szán az 50 legfontosabb vasútállomás felújítására.

A Kőbánya-Kispest vasútállomáson várhatóan jövőre kezdődhet a régóta húzódó munka, de az már most látszik, hogy a költségek meghaladják majd az uniós pályázaton elnyert összeget.

Az elnök-vezérigazgató hozzátette: jövőre kijavítják a Nyugati pályaudvar beázó tetejét, ezután kezdődhet egy nagyobb felújítási program, amelynek keretében egy utascentrumot alakítanának ki.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba