Új helyén a Nagy Imre szobor – exkluzív képek

Befejeződött a Nagy Imre szobor restaurálása, Varga Tamás, a mű eredeti alkotója vezetésével – mondta az InfoRádiónak Wachsler Tamás, a Steindl Imre-program vezetője. A szobor, amelyet tavaly decemberben szállítottak el a Vértanúk teréről, már a Jászai Mari tér V. kerületi részén, a Margit híd és Képviselői Irodaház között áll, és a leplet is levették róla.

„Mindenki, akinek korábban kételye volt, most megnyugodhat, a szobor méltó helyre kerül és szebb, mint volt”

- emelte ki Wachsler Tamás.

Varga Tamás szobrászművész az emlékművet övező térrész kialakításában is részt vett annak érdekében, hogy a szobor művészi koncepciója maradéktalanul érvényesülhessen az új helyszínen.

A Steindl Imre-program vezetője hozzátette, hogy hivatalos avatást nem terveznek, de bárki odamehet a térre, és elhelyezheti a koszorúját, virágát. Erre június 16-án, Nagy Imre kivégzésének és újratemetésének évfordulóján sor is fog kerülni, ahogy minden évben.

Március elején kezdték meg a Jászai Mari tér részleges felújítását, és a munkák június első hetében fejeződtek be. A csütörtök reggel újranyíló Jászai Mari tér kerekesszékkel is megközelíthető lesz a Duna-part felől, továbbá az északi és déli térrész között is akadálymentes lesz a kapcsolat a Margit híd alagútján keresztül.

A Vértanúk terén a vörösterror áldozataira emlékező Nemzeti Vértanúk Emlékművét állítják vissza egy kormányhatározat értelmében. A Nádor – Báthory – Vécsey utcák által határolt közterületen az 1919-es kommün áldozataira emlékezve hozták létre Vértanúk terét. A tér centrumába 1934-ben állították, majd 1936-ban avatták fel a vörösterror idején meggyilkolt több száz ártatlan ember nevét megörökítő Nemzeti Vértanúk Emlékművét. Az emlékművet 1945 szeptemberében ledöntötték és eltüntették, később a teret is átnevezték. A rendszerváltozás után a tér visszakapta nevét, majd 1996-ban a lerombolt emlékmű helyén állították fel Nagy Imre szobrát. A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. feladata a Vértanúk terének rehabilitációja. A megújuló Vértanúk tere a gyalogosoké lesz, tér centrumában a korabeli fényképek, dokumentumok alapján rekonstruált Nemzeti Vértanúk Emlékműve áll majd. A tervek szerint a kivitelezés 2019 szeptemberében fejeződik be.

Nyitókép: Infostart