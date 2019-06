Óriási hadmozgások jönnek egész Magyarországon

Több olyan hadgyakorlat is zajlik jelenleg az országban, amelynek katonai mozgásait észlelheti a lakosság - írja a feol.hu.

A Black Swan, azaz a Fekete Hattyú hadgyakorlatra június 2. és június 21. között kerül sor, amelyet a Magyar Honvédség mellett az Európában Állomásozó Amerikai Különleges Műveleti Erők Parancsnoksága, valamint az Európában Állomásozó Amerikai Szárazföldi Haderő Parancsnoksága szervez.

Ebben a hadgyakorlatban a magyar fél vezeti azt a többnemzetű különleges műveleti komponensparancsnokságot,

amelynek alárendeltségében magyar és nemzetközi különleges műveleti osztagok gyakorlatoznak a szárazföld, a haditengerészet és a légierő elemeinek bevonásával.

A Saber Guardian nevű hadgyakorlat részeként zajló művelet a Fekete-tenger térségét célozza, végrehajtási helye pedig Magyarország mellett Bulgária, Románia, Horvátország, Szlovénia és Észak-Macedónia. Már megérkezett a 12. Combat Aviation Brigade 24 helikopter, és a tüzéroszlop is. Jelenleg a felkészítés zajlik, hanghatással járó gyakorlat még nem volt. Az amerikai, úgynevezett nagy láthatóságú gyakorlatban részt vevő országok – köztük Magyarország – a nemzeti hadgyakorlataikat időben és térben szinkronizálták az amerikaiakkal.

Éppen ezért például a Breakthrough, azaz Áttörés 2019 éleslövészettel egybekötött, magyar–amerikai tűztámogatási és célkezelési gyakorlatra a Magyar Honvédség Központi Gyakorló-és Lőtéren – Veszprém, Hajmáskér, Bakonykúti, Újdörögd, Várpalota és Tapolca térségében – május 30. és június 20. között kerül sor.

Az amerikai résztvevők több rakéta-sorozatvető és ágyútarackos alegységgel vesznek részt a gyakorlaton, évtizedek óta nem volt annyi tüzérségi eszköztípus Magyarországon, mint most.

A másik a Szentesi Fokos 2019, amely olyan többnemzetű vízi átkelési gyakorlat május 31. és június 12. között, amely ebben az időszakban szintén intenzív katonai gépjárműmozgásokkal jár.

Jelenleg zajlik továbbá a Soft Caps 2019, a Magyar Honvédség Civil–Katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ saját gyakorlata.

Az Immediate Response 2019 nevű hadgyakorlat utolsó fázisa szintén most zajlik Magyarországon, melynek során a több mint kilenc nemzetből álló többnemzetű zászlóalj azt gyakorolja, hogyan tudja átlépni a magyar határt különböző szövetségi tagságok esetén. Ez is látványos mozgásokkal jár, hétfőn például hat menetoszlop közel 700 katonával haladt keresztül az országon Taszárra, ahonnan kedden éjjel visszaindult Horvátországba.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka