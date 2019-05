Kórházi sugárveszély: új sugárvédelmi eszközöket vesznek

Bekérte a sugárvédelmi szabályzatokat, a vonatkozó engedélyeket, és a védőfelszerelések állapotát tartalmazó beszámolókat minden fenntartása alatt álló intézménytől az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – értesült a Medical Online.

Múlt héten a 444 írta meg, hogy a Péterfy Sándor Utcai Kórház baleseti sebészetének dolgozói az Országos Atomenergia Hivatalhoz fordultak, mert kiderült, hogy az ólommelényeik nem védik meg őket a sugárzástól, a felszerelésük hiányos, a sugárvédelmi szabályzatuk pedig elavult. A munkavállalók azt állították, hogy maguknak kellett megfelelő minőségű ólomkötényt vásárolniuk.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón még részben cáfolta az értesüléseket. Gulyás Gergely azt mondta, "a baleseti sebészeti műtőkben 50 sugárvédelmi kötény áll rendelkezésre. Ebből 6 darab 3 éven belül került beszerzésre, a többi régebbi.

Eddig a legrégebben beszerzett 21 darab sugárvédelmi kötény vizsgálatát fejezték be, mindegyik állapota megfelel az előírásoknak".

Az ügy nyomán az illetékes Országos Atomenergia Hivatal hatósági ellenőrzést tartott a kórházban. Hullán Szabolcs, a hivatal főigazgatója az RTL Híradójának megerősítette, hogy a Péterfy kórházhoz tartozó Baleseti Központ sugárvédelmi szabályzata 2017-ben lejárt. Hozzátette: "az atomenergia alkalmazójának kizárólagos felelőssége, hogy tevékenységét a szigorú előírások betartásával végezze."

"Valamennyi kórház rendelkezik sugárvédelmi szabályzattal és be is tartja az abban foglaltakat" - írta a Híradónak az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Két intézmény van, ahol a szabályzat meghosszabbítása éppen folyamatban van. Azt is közölték, hogy

a dolgozók nincsenek veszélyben, és az új sugárvédelmi eszközök beszerzése folyamatban van.

Az InfoRádiónak az Állami Egészségügyi Ellátó Központ egyelőre nem erősítette meg, hogy átfogó sugárvédelmi vizsgálatot tartanak.

Nyitókép: Pixabay