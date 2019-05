Lekerült a világörökségi listáról egy fontos fővárosi helyszín a szavazás előtt

A rendelet nem indokolja meg, hogy a Római birodalom határai – a dunai limes magyarországi szakasza – UNESCO védettségre javasolt helyszínei közül miért az Óbudai-sziget (Hajógyári-sziget) kerül le a listáról.

A 32 hektáros sziget területe régészeti védelem alatt áll - írja a Népszava. A legértékesebb maradványa a jelenleg még a 1,5-2 méter mélyen lévő, óriási 8-10 ezer négyzetméteres helytartói palota, mely egyes vélekedések szerint a II. század elején, Hadrianus császár uralkodása idején épült.

2016-ban a kormány úgy döntött, hogy a világörökség része legyen az Óbudai-sziget is. 2018-ban be is nyújtották az erről szóló pályázatot.

A január 31-én beadott pályázat 1500 kilométeren mintegy 98 helyszínt foglal magában, ebből 65 található Magyarországon. A közös nevezésről az UNESCO idén júniusban dönt.

Nyitókép: A budapesti Hajógyári-sziget látképe észak felől. MTI Fotó: Magócsi Márton