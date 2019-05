Új részletek az ingyenes külföldi nyelvtanulásról

A 9. és 11. évfolyamos gimnazisták és szakgimnazisták az angol, a német, a francia és a kínai nyelvet gyakorolhatják nyáron, a két hetes külföldi nyelvi kurzusokon. A diákok hét célország közül választhatnak – mondta el az InfoRádiónak a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos.

Bartos Mónika kifejtette: a tanulók Kínába, az európai uniós tagállamok közül pedig az Egyesült Királyságba, Írországba, Máltára, Franciaországba, Németországba és Ausztriába mehetnek.

A diákok a Tempusz Közalapítvány felületén jelentkezhetnek majd egyénileg, vagy csoportosan – vagyis az iskolával - az utazásra.

Minden jelentkezőnek biztosítanak helyet, viszont az utazáshoz bizonyos feltételeknek teljesülniük kell.

Mint kifejtette: ajánlást kérnek az iskolától, emellett szükség van a család hozzájárulására és minimális nyelvtudásra is.

A szervezők fontosnak tartják, hogy a nyelvtanulás szempontjából is hasznos legyen a külföldön eltöltött két hét. Anyanyelvi tanároktól tanulhatnak majd külföldön a diákok, és a programban figyelni fognak arra, hogy minőségi szolgáltatást biztosítsanak, ennek érdekében az adott országok nagyköveteivel is felvették a kapcsolatot. A gyerekek családoknál lesznek elhelyezve, ahol csak lehet, hogy ezzel is segítsék a tanulást az anyanyelvi környzetben – közölte Bartos Mónika.

A nyári utazásokra már ősztől lehet előzetesen jelentkezni, az első diákcsoportok már jövő nyáron részt vehetnek a külföldi kurzusokon.

