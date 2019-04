Ha egyszer Magyarország Srí Lanka sorsára jutna...

Tömegszerencsétlenség vagy természeti katasztrófa, esetleg a Srí Lanka-ihoz hasonló terrorcselekmény esetén Magyarország felkészült annak gyors és szakszerű egészségügyi ellátására - közölte a Magyar Nemzettel az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál. Hozzátette, a tömeges balesetek ellátása külön tantárgy az ápolók, mentők, orvosok képzésében, és gyakran tárgya továbbképzéseknek is.

Mint a szóvivő elmondta, több katasztrófaterve is van az OMSZ-nek, ezeket folyamatosan naprakészen tartják, és részük az is, hogy a mentőellátás a vészhelyzetben is folyamatos maradhasson.

A csaknem nyolcszáz, szolgálatban levő mentőegység mellett tartalék gépjárműállománnyal is rendelkeznek, így

a sérültek számának függvényében azonnal át tudják csoportosítani a mentőegységeket az ország egész területén bárhová.

Ezt az is garantálja, hogy a mentőegységeket egy központból irányítják országosan.

Az OMSZ-nek van öt tömeges baleseti egysége is.

A rendkívüli helyzetek például:

egészségügyi válsághelyzet

tömeges migrációból eredő különleges egészségügyi ellátás

szükségállapot

terrorveszély

váratlan támadás

Ezek ellátásának megszervezését és végrehajtását a rendészeti és egyéb feladatokat ellátó társszervekkel közösen végzi a mentőszolgálat, ahogy ez történt az árvizek vagy a vörösiszap-katasztrófa esetén is.

Nyitókép: MTI/AP/Rui Silva