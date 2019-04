Újabb bérmegállapodást sürgetnek

Konzultációs fórumra ültek össze péntek délelőtt a kormányzati, a közszolgálgató vállalkozások (volánsok, vízügy, posta, villamosipar, vasút) vezetői és a munkavállalói tárgyalók, hogy értékeljék a 2017-ben kötött, idén lejáró hároméves bérmegállapodást, illetve áttekintsék a lehetőségét egy újabb középtávú kontraktusnak.

Mint Halasi Zoltán, a VDSZSZ Szolidaritás szakszervezet elnöke az InfoRádióban elmondta, az idén lejáró terminusban mindenki betartotta a vállalását, így 30 százalékkal nőttek az alapkeresetek átlagosan a szektoron belül.

"Nagyon fontos látni, hogy egy komoly közösségi közlekedési átalakítás folyik, a személyszállításban 2022 után be fog következni rivalizálás, nagyon nehéz a munkaerő-piaci helyzet, ismét szükséges tehát egy hároméves megállapodás;

azt javasoltuk, hogy figyelembe véve a gazdasági növekedést, az inflációt és a munkaerő-piaci pótlékot, kössünk egy újabb egyezséget, ez kiszámíthatóvá teszi a cselekvést"

- fogalmazott Halasi Zoltán.

Elmondta azt is, a munkaadói oldal attól sem zárkózott el, hogy ezen kívül később újabb bértárgyalásokra is leüljenek a dolgozókkal. Most konkrét emelési mértékekről nem volt szó.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Faluldi Imre