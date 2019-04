Gulyás Gergely: 3000 elektromos buszt szerez be a kormány

Gulyás Gergely: valószínűleg akár recesszió is lehet az EU-ban, de Magyarország a komoly külgazdasági kitettség mellett is átvészelhet egy válságot. Májusban jön a gazdaságvédelmi akcióterv.

Gulyás Gergely: legyenek egyértelműek a tulajdonviszonyok, hogy mi kié, miért ki felel, ennek keretében vonja az állam a saját kompetenciájába az eszközök tulajdonjogát. Ez a küzdelem a hálapénz felszámolásáért is zajlik, s ha azok a pénzek, amiket hálapénzként kifizetnek az emberek, legális jövedelemmé válnának, magasabb orvosbérekre is lehetne számítani, akár milliós, több milliós fizetésekre.

2019.04.18. 10:23

Egészségügyi fejlesztések

Kásler Miklós erőforrás-miniszter 2 órás előadást tartott a kormányülésen az egészségügyi területről. Miskolcon 1,8 milliárd forintos beruházással telepítenek két fontos kórházi (sugárterápiás) berendezést. "A PPP-programhhoz hasonló kiváltásra kerül sor az egészségügyben is" - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. Ennek a ciklusnak a feladata - mint mondta -, hogy a budapesti egészségügyi infrastruktúra felzárkózzon a vidékihez, ennek egyik eleme a dél-budai szuperkórház. További másik három centrumkórház is lesz a kormány tervei szerint, ezek felújításból jönnek létre, a pénz rendelkezésre áll. 1700 milliárd forint jut az egészségügyre most. Amennyiben jól teljesít a gazdaság, Gulyás Gergely szerint az ágazati fizetések is emelkedni fognak. Az ápolói béremelés idén 35, 2020-ban 146, 2021-ben 233, 2022-ben 423 milliárd forintot fordít a kormány eü-béremelésekre. Az egészségvédelem is része az egészségügyi kormányzásnak, ennek részleteiről Kásler Miklós külön tájékoztatót tart majd.