Szinte bűn nem kirándulni a hétvégén - ajánló

A kéktúrázók, irány a Cserhát! Ecsegről induljanak, és útközben nézzék meg Hollókőt. Ha jól bírják, 37 kilométert is megtehetnek. Elmehetnek Bélapátfalvára is, ahonnan felsétálhatnak el a Bánkúti síházhoz (kék jelzés), vagy ha két napjuk van a túrára, akkor Putnokra is.

A Heves-Borsodi Dombság is szép hely. A napot Nagyvisnyón kezdhetik, felkereshetik az Arlói-tavat és a Gyepes-völgyet, de arrafelé van a Szarvas-kő is.

Ha viszont Budapest közelében szeretnének kirándulni, akkor teljesítsék a Csillaghegy – Ezüst-hegy – Nagy-Kevély – Kevély-nyereg – Zöld-barlang – Budakalász útvonalat.

A Pilisben a Vaskapu-sziklák környékén lehet jót sétálni, arrafelé van a Pilis-tető, a Klastrom-puszta, és a Simon halála. Ez utóbbi egy olyan helyet jelöl, ahol az egyik legenda szerint a tatárok megöltek egy Simon nevű papot, egy másik eredetmagyarázat alapján pedig itt találtak rá egy Simon nevű erdész holttestére, akit orvvadászok gyilkoltak meg.

A Visegrádi-hegységben a Búbánatvölgyből a Sas-hegy, a Béla-tető, a Felső-Ecset-hegy és Szakó-nyereg irányában, a Hosszú-hegyen keresztül indítható egy szép túra Pilismarótra.

A Bükkben a Dédestapolcsány – Mályinka – Látó-kövek – Szentlélek – Örvény-kő – Magos-kő – Hámori-tó – Lillafüred útvonal ajánlható.

A Börzsönybe készülőknek íme egy klasszikus program: Királyrét – Csóványos – Nagy-Hideg-hegy – Nagy-Mána-bérc – Királyrét.

Kerékpárosok! Menjenek el az Őrségbe. Őriszentpéteren érdemes nyeregbe pattanni. Onnan két szép körtúra is indítható: az egyik Szalafő, Farkasfa és Apátistvánfalva felé vezet, ahonnan Kondorfa érintésével juthatnak vissza a kiindulási pontjukra. A másik Kerkáskápolna, Bajánsenye és Velemér irányában halad, ahonnan a Szentgyörgyvölgy, Magyarföld, Kerkafalva, Csöde, Vadása-tó, Szaknyér útvonalon kerekezhetnek tovább.

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén. Most rendezik meg a Julianus 50-et, a Zirc 30-at, a P.Z.S 29-et, a Tiszta Víz 22-t, a BRM200-at, az Óbudai Tavaszköszöntőt, valamint a Thury György-, és a Bercsényi Miklós-emléktúrát, illetve a 4. Gerecse Tavaszi Terepfutást és az Éjjel a Mezőföldön elnevezésű programot. Ezekről a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján olvashatnak.

Nyitókép: Pixabay.com