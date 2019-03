Új, ingyenes meteorológiai szolgáltatás indul

Széleskörű és ingyenes adatelérést biztosító meteorológiai információs rendszert hoz létre a kormány - jelentette be Nagy István. Az agrárminiszter az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Meteorológiai Világnap alkalmából tartott ünnepségén arról beszélt, hogy nyílt meteorológiai adatpolitikát vezetnek be és

létrehoznak egy széleskörű és ingyenes adatelérést biztosító, magas szakmai színvonalú agrometeorológiai információs rendszert

- írta a napi.hu, hozzátéve, hogy a gazdákat a mindennapokban és a klímaváltozás elleni harcban segítő rendszerrel hazánk teljesíti a Meteorológiai Világszervezet követelményeit is.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy további terv az OMSZ földfelszíni mérőhálózatának megújítása.

Radics Kornélia, az OMSZ elnöke többek között arról is beszámolt, hogy a napokban új országos villám lokalizációs rendszert üzemelnek be hazánkban, és folyamatban van az országos, harmadik generációs, automata észlelő hálózat kiépítése, illetve az OMSZ szuperszámítógépének jelentős bővítése. Megkezdték a radarhálózat ötödik taggal történő bővítését is.

Nyitókép: Pixabay.com