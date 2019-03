Itt a "jó" válás receptje - a lehető legkevesebb sérülés a családban

Ha megnézzük az előttünk lévő generációt, úgy tűnik, sokkal kevesebb a válások száma, míg a 30-as, 40-es korosztályban sokkal gyakoribbá válik.

"Dolgozunk szülőkkel, és kiderül a hátterük, honnan jönnek, és az a tapasztalatom, hogy ahol elváltak a szülőként funkcionáló ember szülei már gyerekkorában, ezt traumaként hordozza, és nagyon törekszik, hogy ne történjen meg vele" - fogalmazott az InfoRádiónak Deliága Éva pszichológus, a Ketten háromfelé című, mozaikcsaládokról szóló könyv szerzője.

Művében egy esetleíráson keresztül ismerteti tapasztalatait, gondolatait.

"Egy 13 éves kamaszlány szüleinek a válásáról van szó, és az ő példájukon keresztül be tudom azt mutatni, hogy a gyermeknevelés milyen nehézségeket vet fel, és emellett - a baj csőstül jön - megjelenik a szülők kapcsolatának a megromlása is. Azt is bemutatom, hogy ezt hogyan tudják kezelni a családtagok, és miként formálódik a jövőképük" - mondta Deliága Éva.

A könyvben a pszichológus igyekezett leírni mindazon, általánosan használható információkat is, amelyek bármely válás esetén hasznosak lehetnek - többe között az otthoni légkörről, a gyermekkel való kommunikációról, a későbbi kapcsolattartás kialakításáról.

"Ez szokott lenni a kulcsfontosságú rész: hogyan sikerül kialakítani egy olyan élhető kapcsolattartási formát, hogy érvényesüljön az a szempont, hogy a gyereknek mindkét szülővel megmaradhasson a jó érzelmi és fizikai kapcsolata is. Lehet jól válni!" - figyelmeztet Deliága Éva.

A témáról bővebben az InfoRádió Családi hét című magazinjában hallhatnak hétfő este fél nyolckor.

Nyitókép: Pixabay