A Közlekedési Múzeum új helyszínén, a kőbányai volt Északi Járműjavítóban hirdették ki csütörtökön az intézmény által kiírt nemzetközi építészeti tervpályázat eredményét.

A tervpályázatra tizenhárom magyar és külföldi építésziroda adott be pályaműveket, és az első díjat a világhírű Diller Scofidio + Renfro építésziroda "komplex, a terület ipari örökségét izgalmasan ellenpontozó, korszerű kiállítótereket és magas minőségű szabadtereket létrehozó" terve nyerte el. Az építésziroda ezzel megszerezte a lehetőséget a Közlekedési Múzeum új épületegyüttese és az azt körülvevő park tervezésére.

Elizabeth Diller, Ricardo Scofidio és Charles Renfro építészirodája jegyzi többek között a New York-i Museum of Modern Art (MoMA) bővítését, a Lincoln Center felújítását, a bostoni Institute of Contemporary Art tervezését, valamint az elhagyott manhattani magasvasútból kialakított New York-i The High Line közösségi park és kulturális tér létrehozását is, ami a rozsdaövezeti rehabilitáció egyik világszerte hivatkozott mintaberuházása lett.

A kőbányai volt Északi Járműjavító területén megvalósuló új Közlekedési Múzeum a környező városrészek megújulásának katalizátorává válhat, olyan építészeti együttes létrehozásával, ami a múzeumot és vele együtt Budapestet a nemzetközi múzeumi élet élvonalába helyezi - közölték.