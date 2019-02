Nyugalom nélkül többet árt, mint használ a lovasterápia

„Szépen lassan kialakult az intézetünkben és az intézetünk körül egy szakértőgárda, akik közül most már többen szaktekintélyek” – mondta az InfoRádiónak Edvi Péter. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke hozzátette: a Magyarországon elérhető szakirodalmat részben külföldi szerzőktől fordított művek, illetve Bozori Gabriella, Németh Gábor és Kövy András könyvei képezik. A magyar szerzők alkotásait mutatták be most a közönségnek.

A szakirodalmak elsősorban a szervezet akkreditált lovasterapeuta-képzésén tanulóknak – gyógytornászoknak, gyógypedagógusoknak, pszichológusoknak és parasporttrénereknek – nyújtanak segítséget.

Az elnök úgy véli: így könnyebben sajátítják el a vizsgához szükséges tudásanyagot, és megtanulják, hogyan bánjanak a lóval. Edvi Péter hangsúlyozta, hogy nyugodt, harmonikus együttműködés kell a terápiához.

„Ha a ló nyugtalan, a gyerek is nyugtalan lesz, megijed, fél, és akkor mindent csináltunk, csak terápiát nem”.

A szervezet elnöke elmondta: nagyobb az érdeklődés a könyvek iránt, mint amire számítottak.

Nyitókép: Pixabay.com