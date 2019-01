A korábbiaknál súlyosabb lesz az influenzajárvány idén

Minden eddiginél agresszívebb influenzajárvány törhet ki a következő hetekben – hangzott el a TV2 Tények című műsorban. Egy hét alatt 11 ezer új beteg volt az országban, magas lázzal, torokfájással, erős fejfájással, izomfájdalommal és köhögéssel mentek orvoshoz. Egy orvos szerint a szövődmények is súlyosabbak lehetnek idén. Három kórházban (a Bethesda Gyermekkórházban, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati Klinikáján és a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben) már most is látogatási tilalom van.

Január első hetében a legtöbben Fejér, Békés, Zala és Pest megyében fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Az adatok szerint idén az influenza A-vírus okoz megbetegedéseket.

