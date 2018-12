A szelektív hulladék nagy része az égetőben végzi – lapszemle

A Népszava arról ír, hogy a lakáspolitika eredményeként 10-ből majdnem hét huszonéves a szüleinél lakik. Ez az Eurostat 2017-re vonatkozó felméréséből derült ki. A kutatás szerint a 20-24 évesek több mint 81 százaléka; és a 25-29 évesek 52 százaléka él szüleivel. A lap szerint ennek oka, hogy a fiataloknak nincs pénzük, mivel a CSOK csak a hitelképes, vagyis tehetős családoknak szól, a lakástakarék éppen megszűnt, az albérlet-piac drámaian szabályozatlan, a bérek pedig nevetségesek.

A Magyar Idők arról számol be, hogy 25 százalékkal csökkent az öngyilkosságok száma 2010 óta Magyarországon. Ezt Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára ismertette. Hangsúlyozta, hogy a csökkenés hátterében az egészségügyi rendszer fejlődése áll, másrészről a gazdaság élénkülésével a kilátástalanság is csökken. Az államtitkár szerint az elmúlt 50 év alatt eddig egyszer sem fordult elő ilyen mértékű javulás Magyarországon.

A Népszava értesülései szerint az állami források kiapadásával a közeljövőben több hazai szelektívhulladék-feldolgozó üzem is felhagyhat tevékenységével. Az ilyen anyagok szakszerű feldolgozása a termékdíjrendszer átalakítása miatt egyre inkább akadozik. Így a lakossági kukák tartalmának 70-75 százaléka továbbra is lerakókba kerül, vagyis a háztartásoktól akár még be is gyűjtött szelektív hulladék nagy eséllyel a többivel együtt az égetőben végzi.

A Magyar Idők arról ír, hogy kétszázmillió eurós kölcsönnel támogatja a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér bővítését és fejlesztését az Európai Beruházási Bank. A hitel segítségével a Budapest Airport folytathatja a terminálok és a kapcsolódó infrastruktúra bővítését, amelyek nyomán tovább bővül a reptér kapacitása. Emellett egy új árukezelő létesítményt és egy többszintes parkolóházat is építhetnek.

A Portfolio a világ leggyorsabb internetét szolgáltató országok rangsorát közli, a Speedtest Intelligence globális felmérése alapján. A leggyorsabb mobilnet Norvégiáé, a világ leggyorsabb vezetékes internete pedig Szingapúré. Bár más felmérések szerint Magyarország az egyik legjobb mobilnet-sebességgel rendelkezik a világon, ez a kutatás azt mutatja, hogy nem fértünk fel az első öt hely egyikére sem.

