Junior Prima-díjas az InfoRádió munkatársa

Idén 38 jelöltből 31-en kerültek be a válogatóba, közülük választotta ki a zsűri a hat díjazottat. Junior Prima-díjat kapott Czwick Dávid, az InfoRádió munkatársa is. A zsűri tagjai közül Balogh Gabriella, a Portfoliót kiadó Net Média Zrt. résztulajdonosa méltatta Czwick Dávid tevékenységét, szerinte az InfoRádió munkatársa mesterire fejlesztette, hogyan lehet az olyan száraz gazdasági témákról, mint a központi költségvetés vagy egy-egy tőzsdei cég tőzsdei gyorsjelentése, könnyen befogadható, a hallgatókat érdeklő módon beszélni, még akkor is, ha sokszor semmilyen hangkép nem áll rendelkezésére.

Elismerést kapott még

Bajnok Artúr, az MTI brüsszeli tudósítója,

Előd Fruzsina, az Index újságírója,

Hornyák József, a portfolio.hu munkatársa,

Lukács Viktor, az M4 sport kommentátora és

Szalai Laura, a Magyar Hírlap újságírója.

Az átadóünnepségen Krisán László, a díj mecénási feladatait ellátó KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója, az elismerésekről döntő zsűri elnöke kiemelte, olyan szakmai és emberi értéket keresnek a fiatalokban, amelyre jó felhívni a figyelmet. A nettó kétmillió forint pénzjutalommal is járó díj segítség és ösztönzés, elnyerésével olyan önbizalmat kaphatnak a fiatalok, amellyel továbbléphetnek munkájukban - tette hozzá. Krisán László úgy fogalmazott, a média szubjektív terület, emiatt nehéz mérni az eredményeket, hiszen minden tudósító és riporter önálló személyiség, aki beleviszi a saját gondolatait a munkájába, ugyanakkor objektívnek is kell lenniük, mindez pedig komoly felelősséget jelent.

A zsűri tagja volt Balogh Gabriella, a Net Média Zrt. résztulajdonosa, Holló Márta, az ATV műsorvezetője, Azurák Csaba, a TV2 műsorvezetője, Galambos István, az MTVA programigazgatója, Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, Tallai Gábor, a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja, Vaszily Miklós, az Echo TV vezérigazgatója és Krisán László.