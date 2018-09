26 milliárdból bővülnek az Erzsébet-táborok

Az értékelést a gyerekek elégedettségében és mosolyában lehet mérni, és ha ezeket nézzük, akkor jól teljesítettünk - vélekedett Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért Alapítvány főtitkára.

Az ottalvós Erzsébet-táborokban - Zánkán, Fonyódligeten, és Erdélyben, Ivó területén - összesen több mint harmincezer táborozó vett részt

- tette hozzá.

Hornyák Tibor kifejtette, a napközis táborok Magyarországon a helyi iskolákban, településeken valósultak meg, csaknem hatvanezren vettek részt rajta. A tavaszi osztálykirándulásokon mintegy nyolcezer gyerek fordult meg Zánkán, a szeptember elején kezdődő őszi időszakban pedig még tízezer gyermek fog táborozni.

Készségfejlesztő programok

Az élmények és a közösségépítés köré szerveződtek a tábori programok, amelyek a szórakoztatás mellett a gyermekek fejlődését is szolgálták.

"Célunk az, hogy ne csak szálláshely, ne csak biztonságos gyermekmegőrző legyünk, hanem nagyon sok programot biztosítunk a gyerekeknek"

- emelte ki az alapítvány főtitkára.

Mint mondta, kalandpark, sárkányhajózás, sétahajózás, strandonprogramok várják a gyerekeket valamint a Hősök napja, amelyen rendőrök, tűzoltók, katonák mutatkoznak be.

A digitális kompetenciafejlesztés is kiemelt szerepet kapott

Hornyák Tibor szerint az internettől és a digitális világtól a gyerekeket elzárni manapság nem lehet, azt viszont

meg lehet tanulniuk, hogy mi a digitális immunerősítés, megtanulhatják az informatikai eszközök biztonságos kezelését.

"Olyan régiókból is érkeznek a táborokba, akik nagyon hátrányos helyzetűek, nekik az informatikához való hozzájutási lehetőségük szűkösebb, mint egy fővárosi gyermeknek. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy őket is a felzárkóztatás rendszerében meg tudjuk ismertetni a digitális világgal" - hangsúlyozta az Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért Alapítvány főtitkára.

Megújulnak a táborok

A kormánytól az Erzsébet-táborok támogatása mellett 26 milliárd forintot kapott az Erzsébet Alapítvány, amiből teljesen felújítják az alapítvány tulajdonában lévő zánkai és fonyódligeti tábort. Az építési engedélyek már megvannak, a kivitelezés tervezése zajlik - mondta Hornyák Tibor.

"Fonyódligeten új tábort építünk, a rossz állapotban lévő épületeket lebontjuk és megduplázzuk a kapacitást. Zánkán a meglévő infrastruktúrát fogjuk felújítani 21. századi színvonalúvá. A parttól az erdőig minden meg fog valósulni és ott is közel duplájára növekszik a létszám, ami azt jelenti, hogy

2020-tól a táborokban a mostani létszám duplája, közel 60 ezer gyermek tud majd nyári ottalvós táborokban részt venni"

- összegezte az alapítvány főtitkára.

