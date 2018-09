Szervezeti reform zajlik a bírói végrehajtásban

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar javaslatokat tett bizonyos módosításokra – mondta az InfoRádiónak Schadl György. A szervezet elnöke hozzátette: ezeket az indokolja, hogy a földforgalmi törvény módosítása miatt technikai jellegű változtatásokat kell végezni a végrehajtási szabályozásban is. A kar azt is szorgalmazza, hogy a jogszabálymódosítással egyszerűsítsék az árverési rendszert.

A földforgalmi törvény módosítása után a magyar állam nem köteles átvenni az árverésre kerülő földterületet, ezt a végrehajtási jogszabályba is át kell vezetni – emelte ki Schadl György. Eddig ugyanis igen nagy költséget jelentett az államnak az új szabály szerint megszűnő kötelezettség. A kar vezetője hozzátette: ezek a módosítások a széles nyilvánosságot nem érintik.

Szervezeti reform

2-2,5 éve zajlik a bírósági végrehajtás szervezeti reformja – tájékoztatott Schadl György. „A cél az, hogy jogvégzett, szakvizsgával rendelkező, professzionális szakemberek lássák el a feladatokat” – fogalmazott. Fontos, hogy mind az adós, mind a végrehajtást kérő elégedett legyen, és a szakértelmet és a korrektséget ne kelljen megkérdőjelezniük.

Pillanatnyilag 20 üres álláshelye van a végrehajtói karnak. Az elnök szerint év végére sikerül elérni a jogszabályban előírt létszámot, vagyis csaknem 230 önálló bírósági végrehajtó tudja ellátni a feladatokat, gyorsítva ezzel az ügyintézést is.

Mivel a bírósági végrehajtási törvény gyakran változik, ezért már a módosítások nyomonkövetése is jogi szakértelmet kíván – hangsúlyozta Schadl György. „Az eddigi kollégáink is komoly rutinnal rendelkeztek, de valóban nem volt mindegyikük jogász” – fogalmazott. A frissen kinevezett munkatársak azonban mind jogi diplomával rendelkeznek, illetve a rendszerben lévő – ilyen papírral nem bíró – végrehajtók is jogi egyetemre járnak. Aki 2022 év végéig nem rendelkezik a kellő végzettséggel, 2023. január 1-jétől nem láthatja el ezt a feladatot.

Nyitókép: Pixabay