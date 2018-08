Káosz a Liszt Ferenc repülőtéren

Kaotikus helyzet alakult ki vasárnap délután a Liszt Ferenc repülőtéren – írta a HVG. A káoszt leginkább az okozta, hogy rengeteg utas a szokottnál korábban kimentek a repülőtérre, félve attól, hogy az új helyzetben többet kell várakozni, de alighanem pont ezzel az elővigyázatossággal is generálták a problémát. Az utasfelvételi pultoknál tömött sorokban álltak az emberek.

A Ryanair a héten jelentette be, hogy járatain november 1-től csak egy kis kézipoggyászt lehet felvinni a fedélzetre, a többi csomagért fizetni kell. Ezt követően a Wizz Air is változásokat jelentett be a csomagpolitikájában. Az általuk fokozatosan bevezetett rendszer lényege, hogy a jövőben csak az elsőbbségi beszállást megvásárló utasok vihetnek fel ingyenes kézipoggyászt a fedélzetre, és ők is csak egyetlen, 55x 40 x 23 cm méretű táskát.

Körtvélyes Tivadar, az AIRportal.hu főszerkesztő-helyettese szerint meggyorsíthatja a gépek indulását, ha nem a repülőgépen kell pakolni a csomagokat, viszont az utasoknak többet kell majd sorban állniuk. Hozzátette: a poggyászkiadó szalagon is meg kell várni a kis méretű csomagokat is.

Az AIRportal.hu főszerkesztő-helyettese szerint az alapvető problémát az okozta, hogy sok utas vitt magával kézipoggyászt, és nem fértek el a csomagok.

Az új szabályokkal ez a probléma azonban némileg kiküszöbölhető, akik viszont elsőbbségi beszállítást vásárolnak, ugyanúgy felvihetik táskájukat a fedélzetre.

A fapados légitársaságokra vonatkozó etikai kódex megalkotását kezdeményezi az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságának alelnöke. A szocialista Ujhelyi István még augusztus elején azt mondta: a lépés nem a diszkont légitársaságok ellen irányul, de az elmúlt időszak botrányai miatt szükség lenne az etikai kódexre.

„Azt szeretnénk, hogyha Európában egységes, átlátható, követhető és – a jegy megvásárlását követően – nem módosítható szabályok lennének”

– fogalmazott.

Néhány hete a kormányhivatal fogyasztóvédelmi vizsgálatot indított a Ryanair és a Wizz Air fapados légitársaságokkal szemben poggyászkezelések és járatkésések miatt. A miniszterelnökségi sajtóiroda tájékoztatása szerint a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága mindkét eljárás alá vont légitársaságot adatszolgáltatásra hívta fel a tényállás tisztázása érdekében, amely jelenleg is folyamatban van. A kormányhivatalnak 60 nap áll rendelkezésére az elsőfokú eljárások lefolytatására.

Nyitókép: Jászai Csaba