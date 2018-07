Újabb gyümölcsre csapott le a Nébih

Napjainkban az áfonya iránti kereslet folyamatosan növekszik, hiszen a gyümölcs amellett, hogy finom, egészséges is, jól illik az egészségtudatos táplálkozás alapanyagai közé. Jó tudni azonban, hogy hazánkban kevés helyen terem meg - írja honlapján a Nébih. A vásárlók megtévesztésének megakadályozása érdekében ezért fokozottan ellenőrzik a hazai boltokban és piacokon eladásra kínált áfonya származását.

Ennyi magyar áfonya egyszerűen nincs

Ecsedi István, a Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának osztályvezetője szerint nagyon jó irány, hogy most már a piacokon és áruházláncok polcain is kapható az áfonya, de sajnos nagyon sok őstermelő, vagy őstermelőnek látszó termelő is tart áfonyát, ami nagy valószínűséggel nem az ő termelése, hanem importból származik. Hozzátette azt is, hogy

Magyarországon csak a határi melletti megyékben termeszthető, mivel meglehetősen speciális igényű, kényes növény,

amely a közepesen savanyú kémhatású, jó vízellátású és vízáteresztő képességű, jó levegőzöttségű, humuszban gazdag talajt kedveli.

Spanyol és lengyel import a csepregi között

A Nébih tapasztalatai szerint sok helyen csepregi áfonyaként árulják az áfonyát. Csepregen azonban olyan kis mennyiségben terem a gyümölcs, ami egész Budapest ellátására nem elég, ezért a gyümölcs nagy része spanyol, illetve lengyel import - mondta Ecsedi István. Emiatt a Nébih folyamatosan ellenőrzi az üzletek és a piacok termékkínálatát. A szakemberek az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítanak a gyümölcs származásának vizsgálatára, és amennyiben hamisítást tapasztalnak, a szabályszegő kereskedővel szemben hatósági eljárást indítanak.

Termesztett és erdei

Az erdei áfonya sokkal kisebb gyümölcs, festőlevű, és általában augusztus táján kezd teremni. A termesztett áfonya sok tekintetben különbözik a vadon termőtől: a szemek jóval nagyobbak, nem festőlevű, nem is olyan intenzív az aromája, de azért ugyanolyan egészséges - tette hozzá a szakember.

Az egészségtudatos táplálkozásban betöltött szerepe mellett, további előnye, hogy

a többi bogyós gyümölcshöz képest viszonylag jól tárolható, hűtőszekrényben akár két hétig is eláll.

