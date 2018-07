Megduplázta a rendőrség a traffipax-bevételeit

A rendőrség adatai szerint egyetlen év alatt megduplázódott a kiszabott bírságok száma és összege, csak tavaly 2,7 milliárdot fizetettek be az autósokkal. Közel 84 ezer csekket küldtek ki. Ez mégsem rekord, hiszen 2015-ben még ennél is többet, majd 3 milliárd forintnyi bírságot gyűjtöttek be - írja a G7 gazdasági portál.

Egy átlagos gyorshajtásért 32 ezer forintot kellett fizetni tavaly. Ez azt jelenti, hogy a legtöbben legfeljebb 15-25 km/órával lépték túl a megengedett sebességet, ilyen esetekben ugyanis 30 ezer forint a büntetés a hatályos törvények szerint.

A magyarországi gyorsforgalmi utak átlagos napi forgalma 2016-ben egy lehetséges becslés szerint 338 ezer jármű volt. Ez azt jelenti, hogy minden 1475. autópályán és autóúton közlekedő járművet büntettek meg 2017-ben. Sőt, mivel a gépjárművek száma nőtt, az egy autóra eső büntetések száma csökkent: a gyorsforgalmi utakon minden egyes magyar járműre évente 664 forint büntetés jut, ami kevesebb, mint a két évvel ezelőtti 770 forint.

A büntetések számának és összegének jelentős emelkedése mögöttt vélhetően a trafixpax-rendszer fejlődése áll: a Véda-rendszer éppen tavalyelőtt kezdett működni, 365 darab fix és 165 mobil eszközzel.

Magyarországon 30 ezer forintól indulnak a büntetési tételek gyorshajtásnál, de igen nagy a tolerancia: 50 km/órás határig 15-25 km/óra túllépés esetén lehet a kezdő összeget megkapni, 15-ös különbség alatt a törvények szerint nem jár büntetés. 50 és 100 km/óra között 15-30 as különbség között jár a 30 ezres csekk, 100 felett pedig 20-35 közötti túllépés bírságolható ennyivel. A büntetési tételek efelett gyorsan nőnek, egészen 300 ezer forintig.

