Jól állnak a munkálatok a Ligetben

Befejeződtek a munkálatok a Szépművészeti Múzeumban, az intézmény októberben nyithat ki újra – számolt be az InfoRádióban a Liget Budapest Projektért felelős miniszteri biztosa.

"Óriási kulturális adósságot törleszt a Liget Budapest Projekt, hiszen hetven év után a látogatók ismét birtokba vehetik a Szépművészeti Múzeum egykor legpompásabb termét, a Román Csarnokot, amely a projekt keretében nyerte vissza eredeti szépségét" – emelte ki Baán László.

Beszámolt arról, hogy a Néprajzi Múzeum és az állatkert bővítéseként megvalósuló Pannon Park már jó ütemben épül, a történetének legnagyobb rekonstrukcióját követően a Szépművészeti Múzeum októberben, a teljes körűen felújított Olof Palme Ház helyén létrejövő Millennium Háza pedig a jövő év közepén nyitja meg kaput.

Baán László hozzátette, hogy az elmúlt hetekben elkezdődött a Dózsa György úti mélygarázs mélyépítése, a Magyar Zene Háza építése még a nyáron, az Új Nemzeti Galéria kivitelezése pedig az év második felében kezdődik el. Év végére elkészül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) épülete. A parkfejlesztés első üteme is lezárul, a nyár végére megújul a Vakok kertje és létrejön egy korszerű sportközpont is. A közönség már birtokba vehette a városligeti kutyás élményparkot is, amely az ország legkomplexebb, legkülönlegesebb kutyás oázisa, naponta csaknem ezer kutya használja. A területen lebontott épület helyén 5 ezer négyzetméternyi új zöldfelület jött létre.

Baán László hangsúlyozta, hogy 2021-re a befejeződnek a munkálatok a Városligetben, amely mindenki számára többet nyújt majd és méltó lesz egykori fényéhez.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán