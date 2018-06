Katasztrófaturisták hergelik a medvéket Magyarországon

Nem alakult ki tömeghisztéria azokon a településeken, ahol a medvék felbukkantak Magyarországon. A szakemberek mindenkit felkészítettek arra, hogy mit kell tenni, ha medvével találkoznak, továbbá felhívták a figyelmet a katasztrófaturizmus veszélyeire. Szavaik szerint arra kell felkészülni, hogy a medvék mostantól kezdve folyamatosan jelen lesznek az országban - írja a Magyar Idők.

– Nem félünk a medvétől, nem bánt az minket, ráadásul a kerítés is megvéd, az állat nem tud bejönni hozzánk. Biztonságban érzem magunkat, mi ugyanúgy élünk, mint eddig – mondta a lapnak magabiztosan egy, az udvarán ajtót festő fiatalember a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajókeresztúron.

A férfi azon a téren lakik, ahol néhány nappal ezelőtt medvét láttak a helyiek. Az állatot többen lefényképezték, és a térfigyelő kamera is rögzítette, amint keresztül-haladt a házak között a Sajó felé. Magabiztosan beszél a medvéről két, az utca túloldalán csomagokat pakoló fiatal nő is, akik a helyi művelődési házban dolgoznak. Egyikük azt emeli ki, hogy a medve jelenlétéhez hozzá kell szokni, és nem szabad emiatt félelemben élni.

– A medvék már régen itt élhettek a környéken a hegyekben, csak most valami miatt lejjebb húzódtak, és bejönnek a településekre. A legfontosabb, hogy a gyerekeinkre vigyázzunk, meg kell velük értetni, hogy a medve nem játék, és az állatot nem szabad piszkálni – teszi hozzá.

Egyetért kolléganőjével a másik asszony is, de annyit azért megjegyez, hogy a párjának mindennap kora reggel ki kell sétálnia a buszmegállóba, és ezért őt félti. Időközben megérkezik egy újabb fiatal nő is, aki pedig arról hallott, hogy a közeli Sajóecsegről két fiú elindult pórázzal a kezében medvét fogni. Abban mindannyian egyetértenek, hogy ha a hír igaz, akkor remélhetőleg nem jutnak a medve közelébe. Szó esik még arról is, hogy nemcsak a főtéren láttak medvét, hanem a település másik végében is, a kiserdő közelében, ráadásul napközben.

Nyugtatják a lakosságot

Kollár Miklós, Sajókeresztúr polgármestere kérdésre elmondja, hogy igyekeznek mindent megtenni a lakosság megnyugtatása érdekében.

– A polgárőrség járőrszolgálatot lát el azokon a helyeken, ahol a medve korábban megfordult vagy nagyobb eséllyel megjelenhet. Ez a Sajó partjára és a Szirmabesenyő felé vezető külterületi út melletti szakaszra igaz a leginkább, de a polgárőrök Sajóecseg felé is járőröznek.

Emellett az utak mentén a füvet visszanyírtuk, így könnyebben észre lehet venni az arrafelé kószáló medvéket. Továbbá a közlekedési társaságtól kértük, hogy azok a buszjáratok, amelyek éjszaka csak Szirmabesenyőig szoktak közlekedni, most jöjjenek be a településre. A medvék egyébként békés állatok, nem keresik az emberek társaságát, viszont úgy látszik, tudnak a közelünkben élni – fogalmaz Sajókeresztúr első embere.

A településen több helyen kifüggesztették a medvével kapcsolatos tájékoztatót, de az írást a falu internetes oldalán is el lehet olvasni.

Világhír

– Az embereket foglalkoztatja az állat jelenléte, mert a világhálón fellelhető néhány másodperces videó világhírűvé tette a községet, még Kanadából is kerestek ezzel kapcsolatban minket. Nincs azonban pánik és félelem, és ez így van jól, mert a szakhatóságok elmondták, hogy ehhez a jelenséghez hozzá kell szokni. A medvék élettere csökken, új területeket keresnek, a Sajó pedig egy zöld folyosó a számukra. Nálunk eperfák vannak a parton, amelyeket meg is dézsmáltak, de mást nem bántottak – mutat rá a polgármester.

Kollár Miklós elmesél még egy történetet, hogy amikor a szakhatóság emberei Sajókeresztúr és Szirmabesenyő között tájékoztatót adtak a témában, egy medve tizenöt méterrel arrébb kidugta a fejét a növényzet közül, körülnézett, majd elszaladt.

Soha ne fordíts hátat egy medvének!

Mind a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mind a WWF Magyarország adott ki tájékoztatást arról, hogy mi a teendő akkor, ha medvével találkozunk. Felhívásukban hangsúlyozták, hogy fontos és sürgető újra megtanulnunk együtt élni őshonos nagyragadozóinkkal. Mint írták, a medve nem játék, az állatot el kell kerülni, még a bocsokat sem szabad megközelíteni, megsimogatni vagy etetni.

– Ha erdőben járunk, és úgy gondoljuk, hogy bármikor felbukkanhat egy medve, akkor keltsünk magunk körül zajt. Nagyobb társaság esetén kisebb a támadás veszélye. Ha mégis medvével találkozunk, de az állat nem vett észre minket, lehetőleg feltűnés nélkül, halkan azonnal távozzunk a helyszínről.

Ha észrevesz, ne próbáljuk elzavarni kövekkel vagy bármi mással. Ha a medve közeledni próbál, hagyjuk ott a magunkkal vitt élelmet egy helyen, és lassan, figyelemmel kísérve az állatot távolodjunk el a környékről. Ne nézzünk a medve szemébe, de ne is fordítsunk hátat az állatnak – hívják fel a figyelmet.