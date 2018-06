Idén biztosan nem kell messzire begyalogolnunk a Balatonba

A Balaton a legfrissebb adatok szerint ma reggel 124 centiméter volt, egyedül 1921 júniusában mértek magasabb vízszintet, így ez egy nagyon ideális a Balaton esetében - mondta az InfoRádiónak Siklósi Gabriella.

Vízutánpótlás

A Balaton fő vízutánpótlása a Zala folyóból és vízgyűjtő területekről érkezik, a következő egy hétben másodpercenként 14 köbméternyi víz fog a Balatonba folyni.

"Ez napi két tómilliméternek felel meg: ennyivel növelné a vízszintet ez a hozzáfolyás, hogyha nem lenne nagyon erős a párolgás, ami alapvetően meghatározza a Balaton vízszintjét nyáron. Ez négy tómilliméter is lehet, ha egész nap süt a nap" - mondta a szóvivő.

Siklósi Gabriella beszélt arról is, hogy a következő hetekben szép lassan csökkenni fog a Balaton vízszintje.

Balatonföldvár, MTI Fotó: Varga György

Kinyílik a Sió-zsilip?

Nyáron a Sió-zsilip kinyitására nincs szükség, egyelőre zárva is marad - mondta a szóvivő.

"Folyamatosan készülnek tudományos előrejelzések arról, hogy a nyár végére milyen vízállás valószínűsíthető. Elég sokan emlékeznek 2012 nyarára, amikor a déli parton be kellett sétálni a Balatonba, mert annyira kicsi volt a vízszint" - mondta, majd hozzátette: idén ez biztosan nem fordul elő, nem lesz ilyen alacsony a vízállás.

"Extrém száraz nyár esetén sem fordul majd elő, hiszen a számítások alapján augusztus végére is tartható egy 90 cm-es vízállás, ami még elpárolgás után is megfelel az augusztus végi szabályozási szintnek, és fürdőzésre is alkalmas ilyenkor a tó" - vélekedett a szóvivő.