Politikai vita és rendkívüli lezárások a Red Bull Air Race miatt

Szombaton és vasárnap rendezik a Red Bull Air Race műrepülő világsorozat hagyományos budapesti viadalát, amely az idei vb negyedik állomása. Gyulay Zsolt, a szervező Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint

ez az egyik legjobb reklámja és turistákat vonzó eseménye a magyar fővárosnak.

"A Red Bull Air Race-nek ez a leglátványosabb és a legszebb állomása, és Budapestnek is egy nagy eseménye. Bízunk benne, hogy akár százezren is kilátogatnak és élvezhetik a világbajnoki futamot. A világ legjobb és leggyorsabb pilótái mellett egyéb szenzációk is lesznek" - mondta.

Az angol Ben Murphy repül az Országház előtt a Red Bull Air Race repülőgépeinek köszöntő repülése során.

(MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Politikai vita

A verseny az elmúlt napokban politikai téma lett: a kormányhatározat alapján a budapesti Red Bull Air Race versenyhétvége állami támogatása 2018-2020 között legfeljebb évi 6 millió euró, azaz 1,9 milliárd forint.

Az ellenzéki pártok többsége azt kifogásolja, hogy ehhez képest az energiaital-gyártó cég mindössze 13 millió forintos területfoglalási díjat fizet a fővárosnak.

Az LMP online petíciót indított annak érdekében, hogy tiltsák be a Red Bull Air Race-t. Egy csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón a párt országos elnökségének titkára azt mondta, hogy folytatódik a káosz a fővárosban, mert miközben elindultak a belvárosi lezárások, a versenyre érkező repülőgépek "már elkezdtek idegesítően berregni a fejünk felett".

A Demokratikus Koalíció pedig arra szólítja fel Budapest vezetését, hogy a zajszennyezés miatt a Red Bull Air Race szervezőivel fizettessen fájdalomdíjat a verseny környékén élőknek. A versenyt úgy is meg lehetne rendezni, hogy a szervezők valós közterület-foglalási díjat fizetnek, de Tarlós István főpolgármester és a főváros vezetése nem a budapestieket képviselte az ügyben, ezért a céget közvetlenül kell kárpótlásra kötelezni - érvelt Gy. Németh Erzsébet.

Forgalomkorlátozások

A műrepülőverseny előkészítési munkálatai miatt pénteken napközben lezárják

a Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a Döbrentei tér között,

a Pesti alsó rakpartot a Szent István park és az Eötvös tér között.

Lánchíd pénteken, szombaton és vasárnap reggeltől kora estig nem lesz járható, és a gyalogosok sem használhatják.

A Pesti alsó rakpartot a Szent István park és az Eötvös tér között jövő kedd estétől szerda reggelig is lezárják.

Emellett lezárják péntek este 10 órától hétfő reggel 6 óráig

a Pesti alsó rakpartot a Margit híd északi felhajtójától a Havas utcáig,

Budán a Bem felső rakpartot a Lánchíd és a Bem tér között,

a Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a Bertalan Lajos utca között,

a Fő utca városhatár irányú útpályáját a Clark Ádám tér és a Jégverem utca között,

a Jégverem utcát,

a Pala utcát,

a Halász utcát,

a Szilágyi Dezső tér déli oldalát,

az Aranyhal utcát,

a Vitéz utcát,

a Ganz utcát

és a Kacsa utcát is.

Budán

az Alagutat,

az Apród utcát az Attila út és a Döbrentei tér között,

az Ybl Miklós teret,

a Lánchíd utcát,

a Batthyány utcát a Gyorskocsi utca és a Fő utca között,

a Clark Ádám teret,

a Fő utcát a Clark Ádám tér és a Csalogány utca között,

az Öntőház utcát,

Pesten

a Széchenyi felső rakpartot a Jászai Mari tér és a Széchenyi tér között,

a Jászai Mari teret,

a Balaton utcát,

a Markó utcát,

a Garibaldi utcát,

a Zoltán utcát, valamint

a Széchenyi teret

nem használhatják az autósok szombaton és vasárnap napközben.

Változik a tömegközlekedés

A lezárások miatt változik egyes tömegközlekedési járatok menetrendje is. Szombaton és vasárnap a 2-es villamos csak a Közvágóhíd és a Boráros tér között szállít utasokat, a Boráros tér felé tartó 15-ös és a 115-ös busz a József Attila utcán és a Kiskörúton át közlekedik. A 16-os busz péntektől vasárnapig napközben a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között jár. Már pénteken változik a 19-es és a 41-es villamos közlekedése, előbbi Dél-Budáról a Rudas Gyógyfürdőig, utóbbi péntektől hétfőig a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő között szállít utasokat a Krisztina körútra terelve.

A 105-ös busz péntektől vasárnapig napközben a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik, a D11-es és D12-es hajók pedig csütörtöktől vasárnapig szintén napközben észak felől a Jászai Mari térig, délről pedig a Petőfi térig szállítanak utasokat.