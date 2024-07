Franciaországi patthelyzet: utcai összecsapások sora és gazdasági válság fenyeget

Kedden megjelent a francia nemzetgyűlésben az egyesült baloldal fenegyereke és az Elégedetlen Franciaország párt radikális vezére. Jean-Luc Mélenchon, aki nagyon szeretne kormányfő lenni, de nincs meg az abszolút többsége, „időhúzással” vádolta meg Emmanuel Macron köztársasági elnököt, aki „így akar még hatalmon maradni”. Mindez azért, mert a parlamentbe bejutott három tömb szinte megegyező számú mandátummal rendelkezik.

A valószínűleg hetekig tartó patthelyzet miatt Macron arra kérte a posztjáról távozni akaró Gabriel Attal miniszterelnököt, hogy maradjon ügyvezetőként a hivatalában. Mélenchon haragját csak fokozza, hogy a hagyományos pártok hallani sem akarnak a vele formált koalícióról.

