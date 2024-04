Tech-no: Csecsenföld lecsap a lassú és gyors zenére

Ahhoz képest, hogy az 1990-es években Csecsenföld szeparatista háborút vívott az Oroszországból való kiszakadásért, amit főként az orosz erők, de a csecsen harcosok emberi jogsértései is tarkítottak, Ramzan Kadírov, a tagköztársaság vezetője Vlagyimir Putyin elnök egyik legfőbb szövetségesévé vált.

Chechen warlord and Putin ally Ramzan Kadyrov adds another 3,000 former Wagner fighters to grow… https://t.co/RojBmMpDjv @MailOnline — Lajos F. Szaszdi (@LajosSzaszdi) April 7, 2024

Kadírov kommandósai, a kadírovcik is kiveszik a részüket az ukrajnai invázióból és Oroszországnak a Nyugattal elmérgesedett viszonyára a köztársaság most egy sajátos lépéssel reagált:

Betiltotta a 80 BPM-nél lassabb és a 116 BPM-nél gyorsabb tempójú zenét.

De nemcsak a zenét. „Minden zenei, vokális és koreografált műnek a csecsen mentalitásnak kell megfelelnie. Más népek kultúrájából meríteni megengedhetetlen” – közölte Musza Dadajev kulturális miniszter.

Ezzel a keményvonalas konzervatív csecsen vezetés egy oldalon találta magát a woke ideológia híveivel, akik többször kikeltek már a „kulturális appropriáció, avagy kisajátítás” ellen.

Például akkor, amikor fehér amerikai nők japán gésának öltöztek vagy egy fehér diák befont „dreadlock” hajjal jelent meg az egyetemen. Olyan is előfordult, hogy fekete amerikai rapperek szidták francia kollégáikat, mert szerintük nem volt joguk az „ő zenéjüket másolni”.

Pedig, a csecsen hatóságok néha túltesznek a sokat bírált orosz hozzáálláson is, amikor az emberi jogok tiszteletben tartásáról van szó. Példa: a jogvédők bántalmazása vagy a melegek üldözése.

Míg Moszkva ezeket igyekszik jogi köntösbe csomagolni, addig Groznijban közölték: náluk nincsenek homoszexuálisok, de ha vannak, akkor a családjuk elüldözi őket.

Kadírov szerint veszélyben a népzene

Ramzan Kadírov 2007-ben lett Csecsenföld vezetője (miután a háborút elfelejtendő, Moszkva nagy pénzeket elköltve újjáépítette a fővárost, Groznijt) és szabad kezet kapott abban, hogy erősen muszlim-konzervatív irányba terelje hazáját, az általa hangoztatott „hagyomány és kulturális normákkal” érvelve.

?? The Russian republic of #Chechnya is banning #music deemed “too fast” or “too slow”.



?? Songs that don’t conform to a specific number of beats per minute have been outlawed, excluding most of Western pop, in order to preserve the region’s culture.@montereports explains ? pic.twitter.com/UtGDU25AV1 — FRANCE 24 English (@France24_en) April 10, 2024

A melegverésekkel párhuzamosan a nőknek is „szerényen” kell öltözniük, a zenét pedig azért is kell szabályozni, mert

„az a nép, amely elveszítette néptáncait, ritmusait és zenéjét, megszűnik nemzetnek lenni”.

Ezt írta egyszer Kadírov az Instagramon – emlékeztet cikkében a semafor.com nevű portál. (A milliós követőtáborral rendelkező erős embert később letiltották a platformról).

CENSORSHIP: Chechnya bans all music deemed too fast or too slow. Minister of Culture Musa Dadayev announced the decision to limit all musical, vocal and choreographic compositions to a tempo ranging from 80 to 116 beats per minute (BPM). https://t.co/FdKNaCv82E — @amuse (@amuse) April 9, 2024

A mostani csecsenföldi szabályozás enyhébb, mint az afganisztáni tálibok által elrendelt totális tilalom. Viszont furcsa, hogy szembemegy az orosz gyakorlattal.

Lőttek Taylornak, a technónak... és Rahmanyinovnak is

Csecsenföldön ugyanis ezzel befellegzett – legalábbis egyelőre – a technónak, ami Oroszország más részein pedig népszerű.

A Politico és a Dazed magazin azt is észrevette, hogy a 80 BMP-es alsó tempóhatár

elméletileg tiltottá teszi az Orosz Föderáció himnuszát is, amelyet 76-os tempóban szoktak előadni.

Taylor Swift és Beyoncé néhány slágere pedig túl gyors, ha a csecsen hatóságok ízlésébe ütköző öltözködésük már nem keltette volna fel a cenzorok figyelmét.

Authorities in the Russian Republic of Chechnya ban music that they consider too fast or slow.



According to Chechen ruler Ramzan Kadyrov, an ally of Russian President Vladimir Putin, the idea is to make music “conform to the Chechen mentality.” https://t.co/6rNtY949gl — Astrid Bjerga (@Attibje) April 9, 2024

A Kremltől független angol nyelvű lap, a Moscow Times arról tudósított, hogy „a döntést a helyi zenészekkel konzultálva hozta meg kulturális miniszter” és hogy

„a zenészeknek június 1-ig át kell írniuk a dalaikat, hogy megfeleljenek a jogi szabályozásnak”. „Máskülönben nem tarthatnak élő fellépéseket”

– közölte a Telegramon a minisztérium.

A népszerű brit rádióadó, a Classic FM portálja megjegyezte, hogy akkor a leghíresebb orosz klasszikus komponisták egyes művei is tiltólistára kerülhetnek.

Például Rahmanyinov 2. zongoraversenyének nagy része (ez a mű lett idén a britek kedvenc klasszikus zenedarabja). Csak a darab pontosan 116 BPM-es záró része úszná meg a tiltást.

Chechnya recently banned music that is too fast or too slow. Which songs don’t make the cut?



Authorities in the Russian republic of Chechnya have banned music that they consider too fast or too slow.



With the approval of Chechen leader Ramzan Kadyrov, the Chechen Culture… pic.twitter.com/ZSHVIw2Hwv — Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) April 10, 2024

Egyelőre nem világos, hogy milyen szigorral fogják betartatni a tilalmat vagy hogy egyes művek esetében elnézők lesznek.

Az általában 60-140 BPM közötti rap elméletben megfelel a csecsen ritmusnak – jegyezte meg a Guardian.

És hogy milyen a hagyományos csecsen zene? A népzenébe tartoznak a halkaran jis néven ismert instrumentális darabok, amelyeket táncok, felvonulások és lóversenyek idején adnak elő. A hősi epikus balladákat pedig illi jis néven ismerik. Az előadás során megszólaltathatják a decsig-pondar nevű háromhúros hangszert, amely hasonlít az orosz balalajkához – írja a lap.