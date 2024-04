Erre nem koccintanak Skóciában: övön aluli ütés az angoloktól

Mi lehetne skótabb, mint a scotch, azaz a skót whisky, amelynek temérdek típusáról már vastag könyveket írtak és amely hasznot hajtó befektetés is lehet. (Tavaly egy 1926-os Macallan single malt típusú nedű 2,7 millió dollárért kelt el egy aukción).

Az „Auld Enemy”, azaz a régi ellenség – akik az angolok – azonban most fájó csapást mért a skótokra: egy angol gyártású single malt nyerte el a kategóriában a világ legjobb whiskyje díjat.

A kezdő whisky-sznobok számára további sokk, hogy a nem túl fantáziadús nevű „The English Sherry Cask”, azaz sherry hordóban érlelt ital lett a World Whisky Awards single malt kategóriaelsője úgy, hogy egy nem túl fantáziadús lila címkével díszített, egyszerű palackban árusítják.

Ezt az angol whiskyt a dél-kelet-angliai Norfolk grófságban állítja elő – újabb sokk... – egy mindössze 17 éve működő üzem. Még az ára is egy arculcsapással ér fel: a több ezer fontos ritkaságokhoz képest "bagatell", 59 fontért beszerezhető.

Mi lendítette a dobogó csúcsára a „jövevényitalt”?

Egyrészt besegített, hogy a Brecklandban található párló termékét a sherrykhez használt, legjobb Pedro Ximenez hordókban érlelték. Másrészt az is bejöhetett a zsűrinek, hogy ez a nedű nem az elmúlt években nagyon divatos füstös ízű családból került ki, azaz nem tőzegtűz felett szárították az alapanyagául szolgáló árpamalátát.

A szakértők méltatták a The English „gazdag, sötét gyümölcs aromáit”, amelyek együttesen a „nyers méz és vanília illatát adják, ami egy csodálatosan kiegyensúlyozott és gazdag whiskyben az édes karamell, a cseresznye és a skót kekszek ízében csúcsosodik ki”.

A The English sikere mögött egy húszfős csapat áll, Andrew Nelstrop termelő irányítása alatt, aki édesapja 2014-ben történt halála után vette át a vállalkozást.

„Le vagyunk döbbenve. Persze minden whiskyelőállító álma, hogy díjat nyerjen, de hogy a legnagyobbat nyertük el... ez apám egyetlen céljának megvalósulása. Azt akarta, hogy Angliában világszínvonalú single malt whiskyket gyártsunk, és megosszuk azokat a világ whiskyrajongóival”.

Nelstrop, akinek felesége, Katy is a vállalkozásban dolgozik hozzátette: „tudom, hogy apám nagyon büszke lenne erre az eredményre, ahogy mi is azok vagyunk”.

A Skót Whiskyszövetség igyekezett nem azt a benyomást kelteni, hogy savanyú a szőlő, de azért finoman közölte: „az, hogy valami tökéletes whisky, mindig egyéni ízlés dolga”.

„Mindig nagyon felemelő dolog, ha ekkora az érdeklődés az egész kategória iránt. Büszkék vagyunk, hogy a skót whisky a világelső a nemzetközi szeszeladások terén, és hogy világszerte élvezik az amerikai, ír és japán whiskyk mellett”.

A skótok tavaly 7 milliárd dollár értékben exportáltak whiskyt.

Nyomulnak az angolok

Mindeközben, odalent Délen, azaz Angliában egyre több lepárló jelenik meg, amelyek single malt és kevert whiskyket is előállítanak, és kezdenek elismerést szerezni.

A közép-angliai és a Középföldére emlékeztető Cotswoldsban a gin mellett gyártanak whiskyt, de már az északi Cumbria grófságban és a Wight-szigeten is készül kis mennyiségben az ital.

A díjnyertes The English Sherry Cask egy új termék, amelyet mindössze fél éve dobtak piacra. Az árpamaláta a Nelstrop-család földjeiről származik, és a teljes gyártási és érlelési folyamatot helyben végzik.

